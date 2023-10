Tief berührende schwule Liebesgeschichte aus Argentinien

Heute, 11:32h 2 Min.

Während eines langen, heißen Sommers in der argentinischen Provinz treffen sich zwei ehemalige Freunde aus Kindheitstagen wieder. Schnell entwickelt der angehende Autor Eugenio (Manuel Vignau) ein verstohlenes Interesse an dem sich nach Buenos Aires durchschlagenden, ehemaligen Spielgefährten Martín (großartig: Mateo Chiarino).

Salzgeber hat "Hawaii" neu fürs Heimkino veröffentlicht

In den darauffolgenden Tagen und Nächten beginnt ein Spiel um Macht und Begierde. Gleich einem lustvollen Tanz in sexuell durchtränkter Atmosphäre auf der Suche nach Freundschaft, nach Liebe. Einer von ihnen hat alles im Leben und nichts zu verlieren, und der andere könnte das Einzige verlieren, was er je hatte.



Marco Berger (Teddygewinner ''Ausente'') gilt als Meister der filmischen Darstellung von unterdrückten Wünsche, Sehnsüchten und Obsessionen – und der Beobachtung von Blicken, Gesten und Berührungen. Sein dritter Spielfilm "Hawaii" (Amazon-Affiliate-Link ) aus dem Jahr 2013 ist ein gelassenes und überaus sinnliches Beziehungsdrama, das sich um Klassenschranken nicht schert und die Schönheit des männlichen Körpers feiert. Nach zehn Jahren ist das Romantikdrama bei Salzgeber neu fürs Heimkino erschienen. (cw/pm)



Hawaii. Romantik-Drama. Argentinien 2013. Regie: Marco Berger. Cast: Manuel Vignau, Mateo Chiarino, Luz Palazón, Manuel Martinez Sobrado, Antonia De Michelis. Laufzeit: 102 Minuten. Sprache: spanische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 0. Salzgeber

