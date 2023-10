Jussie Smollett begibt sich in Entzug

Jussie Smollett im Juni 2022 bei den BET Awards in Los Angeles (Bild: IMAGO / NurPhoto)

Der US-amerikanische Schauspieler Jussie Smollett, der ein Hassverbrechen gegen ihn erfunden haben soll, lässt sich in einer Entzugsklinik behandeln. Das bestätigte ein Sprecher des 41-Jährigen in der vergangenen Woche gegenüber dem Klatschportal "TMZ".



"Jussie hat in den letzten Jahren eine extrem schwierige Zeit hinter sich", wird der Sprecher zitiert. "Er hat seit einiger Zeit im Stillen sehr hart gearbeitet und wir sind stolz auf ihn, dass er diese notwendigen Schritte unternimmt." Laut "TMZ" soll Smollett ambulant behandelt werden.

Smollett gehörte zum Cast der Hip-Hop-Serie "Empire"

Jussie Smollett hatte sich 2015 als schwul geoutet. Er war ein Star der zunächst sehr erfolgreichen Hip-Hop-Seifenopfer "Empire", in der er einen schwulen Singer-Songwriter spielte.



Im Januar 2019 kam er weitweit in die Schlagzeilen, als er der Polizei von Chicago erzählte, zwei Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump hätten ihn aus rassistischen und homofeindlichen Motiven zusammengeschlagen und ihm eine Schlinge um den Hals gelegt. Drei Wochen später wurde Smollett wegen mutmaßlicher Falschaussagen festgenommen. Nach Darstellung der Ermittler*innen soll er die Männer – zwei Brüder – bezahlt haben, um die Attacke gegen ihn vorzutäuschen. Der Schauspieler habe damit seine Karriere vorantreiben wollen, hieß es. Die angeblichen Angreifer sollen sie ihn auch jahrelang mit Drogen versorgt haben.

In erster Instanz zu fünf Monaten Haft verurteilt

Im Dezember 2021 sprach ein Geschworenen-Gericht Smollett in den meisten Anklagepunkten schuldig. Im März verurteilte ein Richter ihn schließlich unter anderem zu 150 Tagen Gefängnis, einer 30-monatigen Bewährungsstrafe und zur Zahlung von rund 120.000 Dollar (rund 113.000 Euro) als Entschädigung für die Polizeiermittlungen. Nach einer Woche in Haft wurde er wieder freigelassen, weil er Einspruch gegen die Verurteilung eingelegt hatte. Die Berufungsverhandlung steht noch aus.



Im vergangenen Jahr veröffentlichte Smollet den Song "Thank You God", in dem er seine Unschuld beteuerte. (cw)