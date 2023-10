Auf den Spuren von Alfred Biolek: Böttinger erhält neue Show

Bettina Böttinger talkte seit Jahrzehnten im WDR-Fernsehen – und wird jetzt damit nicht aufhören (Bild: WDR)

Bettina Böttinger wird ihren queeren Podcast "Böttinger. Wohnung 17" im WDR-Fernsehen fortsetzen, allerdings mit einem geringeren Schwerpunkt auf queere Themen. "Es ist ein eigenständiges neues Format und nicht ausschließlich queer, wie es der Podcast war", so die offen lesbische Moderatorin gegenüber der "Aachener Zeitung". Es gebe zunächst sechs neue Folgen des Formats, bei dem Böttinger bei sich zu Hause mit einer Person kocht und sich dabei locker über persönliche Dinge unterhält.



Die erste wird am 3. November nach dem "Kölner Treff" um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen ausgestrahlt. Gast wird der schwule Modedesigner und "Shopping Queen"-Moderator Guido Maria Kretschmer sein ("Wir haben Steinpilz-Risotto und Thai-Salat zubereitet").



"Die Idee von Alfred Biolek bei seiner Sendung 'alfredissimo' fußte ja genau darauf: Beim Kochen wird man sehr schnell mit Erinnerungen konfrontiert und redet in heiterer Atmosphäre darüber, und genauso ist es bei uns", so Böttinger weiter.



Auch der zweite Gast am 10. November kommt aus der queeren Community: Dann wird Böttinger mit der lesbischen Schlagersängerin Kerstin Ott kochen.

"Wohnung 17" letztes Jahr eigentlich abgesetzt

Böttinger hatte bereits ab 2021 insgesamt 50 Folgen eines Podcasts mit gleichem Namen moderiert (queer.de berichtete). Vier Folgen – etwa mit Harald Glööckler – wurden auch im WDR-Fernsehen ausgestrahlt. Ende 2022 cancelte der WDR die Serie jedoch (queer.de berichtete).



Am 27. Oktober wird auch die letzte Folge mit Bettina Böttinger als Moderatorin des "Kölner Treffs" im WDR-Fernsehen ausgestrahlt (queer.de berichtete). Die 67-Jährige moderierte die Talkshow 17 Jahre lang – zuvor hatte sie bereits zwischen 1993 und 2004 mit ihrer Show "B. trifft" freitagabends im dritten Programm des Kölner Senders getalkt. (cw)