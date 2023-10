Britney Spears' Memoiren: Schon jetzt ein finanzieller Erfolg?

rhysadams / flickr) Britney Spears muss nach ihrer Buchveröffentlichung wohl nicht am Hungertuch nagen (Bild:

Gestern, 09:57h 2 Min.

Britney Spears hat ihre Autobiografie "The Woman in Me: Meine Geschichte" veröffentlicht. Über viele Details daraus wurde bereits im Vorfeld weltweit berichtet (queer.de berichtete). Dass die US-Musikerin in aller Munde ist, ist auch an den Streamingzahlen ihrer Musik abzulesen. Laut Daten von Spotify und YouTube wurde ihre Musiksammlung am Mittwoch – dem Tag nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren – über 7,1 Millionen Mal angehört, davon 4,7 Millionen Mal auf Spotify.

Abrufzahlen der Britney-Spears-Musik im Einzelnen

Wie "TMZ" weiter meldet, lassen sich die Abrufzahlen wie folgt aufschlüsseln: Spears Album "In The Zone" kam auf rund eine Million Streams, "Circus" erreichte 790.000, "...Baby One More Time" etwa 750.000, und "Oops!...I Did It Again" hatte etwa 650.000.



Was die einzelnen Songs auf Spotify betrifft, lag "Toxic" mit rund 680.000 Streams an der Spitze, während ihre anderen Megahits wie "Gimme More", "Oops! … I Did it Again" und "… Baby One More Time" zwischen 400.000 und 500.000 Streams erreichten. YouTube-Daten zeigen zudem, dass "… Baby One More Time" – ihre Debütsingle – allein über 400.000 Klicks erzielt hat.



Das US-Magazin interpretiert die Daten als "großartige Cross-Promotion".

Beteiligung an "The Woman in Me"

Britney Spears wird mit ihren Memoiren ein Vermögen verdienen, glaubt man weiteren Zahlen von "TMZ". Demnach erhält der US-Star 25 Prozent des Nettogewinns aus den Buchverkäufen. Damit soll auch der Vorschuss, den die US-Seite mit 12,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 12 Mio. Euro) beziffert, abgedeckt werden.



"The Woman in Me" wird bei Amazon für 25 Euro pro Stück verkauft, die Kindle-Version für 19.99 Euro. Mehr als 400.000 Exemplare sollen bereits verkauft worden sein, eine Million werde erwartet, so das US-Promiportal. (spot/cw)