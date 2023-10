Bayern: Kein queerpolitischer Aufbruch im Koalitionsvertrag

Im Wahlkampf setzte sich Markus Söder noch für einen Aktionsplan Queer ein – im Koalitionsvertrag ist davon keine Rede mehr (Bild: CSU)

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) hat sich enttäuscht über den am Donnerstag vorgestellten Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern in Bayern (PDF) geäußert. Kritisiert wird, dass das Papier keinerlei konkrete Maßnahmen für LGBTI vorsieht – und dazu auch die Selbstbestimmung von trans Menschen ausdrücklich ablehnt. "Die queerpolitischen Positionen im neuen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern senden ein unentschiedenes und bedenkliches Signal hinsichtlich des ernsthaften Engagements der neuen Staatsregierung gegen Queerfeindlichkeit", erklärte dazu LSVD-Landesvorstandsmitglied Markus Apel.



Immerhin: Anders als beim letzten Koalitionsvertrag zwischen den beiden rechten Parteien werden queere Menschen dieses Mal erwähnt. So heißt es darin: "Jeder soll in Bayern frei von Diskriminierung leben können, unabhängig von Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung, Herkunft oder Behinderung. Wir stärken unsere Beratungsangebote für Menschen, die Diskriminierungen ausgesetzt sind, beispielsweise queere Personen." Zudem wird ein "konsequentes Vorgehen gegen queer-feindliche Übergriffe" versprochen und attestiert, dass sich die Koalitionspartner "den zunehmenden verbalen und körperlichen Angriffen etwa auf Mandatsträger, Journalisten, Rettungskräfte, Migranten und queere Mitmenschen" entgegenstellten.

Freilich kamen die verbalen Übergriffe auf queere Menschen in Bayern in den letzten Jahren auch von CSU und Freien Wählern: Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) behauptete etwa, Dragqueens gefährdeten das Kindeswohl (queer.de berichtete). Die CSU wurde wegen queerfeindlicher Äußerungen gar vom CSD München ausgeladen (queer.de berichtete).



Die Bayern-Koalition steht: Heute Unterzeichnung #Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern im Landtag.

Fundamentalopposition gegen Trans-Rechte



Des weiteren legt der Koalitionsvertrag fest: "Das Selbstbestimmungsgesetz des Bundes lehnen wir ab." Alternativen, wie etwa das in großen Teilen seit Jahren verfassungswidrige Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981 modernisiert werden soll, machten die Münchner Koalitionäre nicht.



Auch der ein halbes Jahr vor der Landtagswahl von Ministerpräsident Markus Söder versprochene Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit wird im Koalitionsvertrag mit keinem einzigen Wort erwähnt. Bayern ist das einzige der 16 Bundesländer, das bislang keinen derartigen Plan aufgelegt hat.



"Statt einen 'Aktionsplan Queer' mit wirksamen Maßnahmen gegen Queerfeindlichkeit als deutliches Ziel im Koalitionsvertrag zu verankern, bleiben die Koalitionspartner bei vagen Versprechungen", kritisierte LSVD-Vorstand Apel weiter. Außerdem verurteilte der LSVD, dass Bayern sich weiter kategorisch einer Reform für trans Menschen verweigere und das Selbstbestimmungsgesetz kategorisch ablehne. "Es ist bezeichnend, dass es diese queerpolitische Frage ist, bei der sich die CSU und Freien Wähler einig sind", so Apel. (dk)