Einmal aussehen wie Elton John

Viele auffällige Sonnenbrillen zur Auswahl: Elton John stellt seine neuen TikTok-Filter vor

Heute, 12:23h 2 Min.

Elton John (76) hat auf TikTok fünf Filter vorgestellt, die seine Karriere und seine legendären Bühnenoutfits feiern. Nutzer*innen der Plattform haben nun die Möglichkeit, sich mithilfe der Filter in die britische Gesangs-Ikone zu verwandeln.

"Alles, was glänzt, ist Gold"

Der Sänger gab die Filter am Freitag offiziell auf seiner TikTok-Seite bekannt. Er führte die Reihe verspielter Masken auch gleich mal selbst vor. In einem lässigen Palace-Trainingsanzug begrüßte der Star seine Fangemeinde und sagte: "Schauen wir uns meine neuen Filter an." So kann man sich etwa seine legendäre Dodgers-Mütze mit Pailletten und eine runde Brille mit weißem Rand aufsetzen. "Ah, Dodger, das hier sieht aus wie ein Homerun", kommentierte John dazu. Zu seinem lindgrünen Anzug aus den 1970er Jahren mit Sternenbrille sagte er: "Mit sternenklarem Blick auf den Hollywood Walk of Fame."



@eltonjohn Bring a blast of the Rocket Man to your feed with my new TikTok filter! Thank you @TikTok for celebrating five looks inspired by the career-defining moments in my life, from the star-shaped glasses of my Hollywood Walk of Fame outfit to the bold gold frames from my Farewell Tour Cold Heart – PNAU Remix – Elton John & Dua Lipa TikTok / Elton John

|

Dann zeigte er einen Filter aus schimmernden Pailletten und Sternen-Kleidung, die die legendäre Rocket-Man-Ära darstellt: "Mein Outfit wurde von meiner ersten Show im Troubadour inspiriert." Weiter gibt es einen Filter mit roter herzförmiger Brille und goldenem Konfetti. "The look of Love, Baby", meinte der Sänger dazu. Dann stellte er noch die fünfte Möglichkeit vor: Zur Erinnerung an seine Abschiedstournee gibt es eine auffällige Goldbrille. Elton John kommentierte: "Oh ja. Alles, was glänzt, ist Gold."



Abschließend meinte er zur TikTok-Community: "Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich kann es kaum erwarten, euch in diesen Rocket-Man-Looks zu sehen."

Von der Bühne zu TikTok

Elton John kommt auf der Plattform gut an. Er hat rund 2,5 Millionen Follower*innen. Im vergangenen Jahr hatte er dort exklusiv angekündigt, dass er mit Britney Spears (41) für "Hold Me Closer" zusammenarbeitet (queer.de berichtete). In den vergangenen Monaten war sein Song "Goodbye Yellow Brick Road" im Trend. Er wurde mehr als 130 Millionen Mal abgerufen.



Von der Bühne hat sich der schwule Sänger derweil verabschiedet: Seine letzte Tour "Farewell Yellow Brick Road" mit 330 Shows rund um den Globus erstreckte sich über fünf Jahre. Sie begann im September 2018 in Pennsylvania, USA, und endete im Juli 2023 in Stockholm, Schweden (queer.de berichtete). (cw/spot)