Dresden: Gerede e.V. sucht Projektleitung

Heute, 13:03h 2 Min.

Wir – der Gerede e.V. – arbeiten seit über 30 Jahren in Dresden und Ostsachsen spezialisiert zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Wir bieten eine Vielzahl an Angeboten in den Bereichen der Beratung, Bildung, Begegnung und Kultur. Darüber hinaus verstehen wir uns als Interessenvertretung, um gesellschaftliche und politische Sichtbarkeiten herzustellen, um auf Missstände hinzuweisen und um mehr Partizipation sowie gerechtere Zustände zu erzeugen.



Wir suchen zum 1. Februar 2024 eine



Projektleitung



mit einem Stellenumfang von ca. 25 h/Woche für das Projekt "Que(e)r durch Sachsen: Mobile Beratung im ländlichen Raum". Die Aufgabenschwerpunkte liegen insbesondere in der Leitung des Projekts sowie in der partizipativen Gestaltung von Prozessen des Projektteams, in der psychosozialen Beratung von lsbtiaq* Personen und deren Zugehörigen und in der weiteren Etablierung von Gruppenangeboten für LSBTIAQ* in Ostsachsen. Die Stelle ist befristet bis zum 31. Dezember 2024, eine Verlängerung in Abhängigkeit der Weiterfinanzierung ist angestrebt. Dienstort ist Dresden, es gibt regelmäßige Reisetätigkeiten in die ostsächsischen Landkreise.



Tätigkeiten und Aufgaben:

● finanzielle und inhaltliche Leitung des Projekts

● psychosoziale Beratung und Begleitung bei multikomplexen Problemlagen der Adressat*­innen vor Ort

● eigenverantwortliche Konzipierung und Durchführung von Sensibilisierungs-, fachpolitischen sowie Fachveranstaltungen

● Etablierung und Verselbstständigung von Gruppenangeboten im ländlichen Raum

● Gremien- und Vernetzungsarbeit

● Mitarbeit im Qualitätsmanagement und der allgemeinen Projektorganisation



Anforderungen:

● abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium der Sozialen Arbeit/ Sozialpädagogik oder einer vergleichbaren Fachrichtung

● Wissen und Erfahrung in der Beratung (z.B. Personenzentrierter Ansatz, Systemische Beratung)

● Selbstorganisations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit

● Erfahrung in der Leitung von Projekten und Teams wünschenswert

● persönliche Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Empowerment sowie Identifikation mit der queeren Community

● wünschenswert ist ein vertieftes Fachwissen zu Theorien sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, zu Anti­diskriminierung- und Demokratietheorien

● Bereitschaft zu regelmäßigen Reisetätigkeiten innerhalb Ostsachsens



Das bieten wir:

● eine Vergütung in Anlehnung an TV-L E10

● Einbindung in ein multiprofessionell ausgebildetes und interdisziplinär arbeitendes Team aus engagierten queeren Menschen

● viele Mitbestimmung- und Gestaltungsmöglichkeiten

● regelmäßige Weiterbildungs- und Supervisionsmöglichkeiten sowie die Mitarbeit am Organisationsentwicklungsprozess des Vereins

● flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten

● interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien



Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung ohne Foto (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Anlagen) ausschließlich in einer PDF per E-Mail bis spätestens 19. November 2023 an . Bewerbungen mit chosen names sind selbstverständlich möglich.



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich in der 49. und 50. Kalenderwoche statt.



Wir freuen uns auf Sie!