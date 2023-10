Nach 45 Jahren: Polizei klärt Mord an schwulem Mann auf

Heute, 15:28h 2 Min.

Die Polizei München hat am Montag erklärt, dass der sogenannte "Silvestermord" vom 31. Dezember 1978 aufgeklärt sei. Damals war der 69-jährige frühere Buchhalter Josef B. in seiner eigenen Wohnung im Stadtteil Obergiesing umgebracht worden. Ein DNA-Treffer habe die Behörde schließlich im Rahmen der "Altfallermittlung" auf die Spur eines 70 Jahre alten Briten gebracht. Dieser sei bereits im Frühling 2023 nach Deutschland ausgeliefert worden, berichtete die "Bild"-Zeitung. Der Verdächtige sitze zur Zeit in Untersuchungshaft.



B. war zwei Tage nach der Tat tot in seiner Badewanne gefunden worden. Er trug nur eine Unterhose. Damals vermuteten die Ermittler*innen, dass er von einem Raubmörder erschlagen worden war. Medien berichteten damals, dass die Wohnung durchsucht worden sei – so seien alle Schränke aufgerissen gewesen, auch eine große Summe Bargeld, die B. kurz zuvor abgehoben hatte, sei nicht sichergestellt worden.

Täter ein Stricher?

Als Täter war ein Stricher vermutet worden, den das Opfer am Münchner Hauptbahnhof kennengelernt hatte. B. habe nämlich mehrfach jüngere Männer mit nach Hause gebracht, hieß es nach dem Fund der Leiche. Damals war ein Phantomfoto zur Fahndung erstellt worden, zudem waren 3.000 Mark Belohnung ausgesetzt worden. Allerdings konnte kein Täter gefasst werden.



Noch ist unklar, ob der mutmaßliche Täter überhaupt verurteilt werden kann. Dazu müsste ihm eines der Mordmerkmale – etwa Befriedigung des Geschlechtstriebs oder niedrige Beweggründe – nachgewiesen werden. Wäre dies nicht der Fall, handelt es sich "nur" um Totschlag, der nach 20 Jahren verjährt. Die Staatsanwaltschaft hat allerdings laut Medienberichten bereits Mordanklage erhoben. Der Verdächtige saß bereits vor einigen Jahrzehnten in Großbritannien wegen Raubes hinter Gittern. (cw)