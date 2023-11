Bisexuelle Rapperin Badmómzjay stellt ihr neues Album live in Berliner Techno-Club vor

Badmómzjay gehört zu den Shootingstars der deutschen Musikszene (Bild: Janine Sametzky / Telekom)

Heute, 13:01h 2 Min.

Einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung stellt Rapperin Badmómzjay (21) ihr neues Album "Survival Mode" am 23. November im Rahmen eines Telekom Street Gigs vor. Das Konzert können Fans live bei Magenta TV oder dem Sender #dabeiTV verfolgen. Außerdem steht es zum kostenlosen Livestream auf MagentaMusik und dessen TikTok-Kanal bereit. Das gab der Konzern in einer Pressemitteilung bekannt.

Ungewöhnliche Location – Kool Savas ist dabei

Die Location, in der Badmómzjay ihr zweites Album präsentieren wird, war anfangs noch geheim. Mittlerweile steht fest: Der angesagte Berliner Techno-Club RSO.Berlin öffnet seine Tore für die Rapperin. Bei den Street Gigs treten Musiker an ungewöhnlichen Orten auf. So spielten Billy Talent 2007 auf einem Autofriedhof in Köln. Deichkind rappten 2009 auf einer Autofähre und Ed Sheeran sang 2014 auf der Zugspitze.



Unterstützt wird Badmómzjay bei dem Gig von diversen Feature-Artist, die auf "Survival Mode" zu hören sind. Namentlich genannt wird bisher aber nur Kool Savas (48). Der Veteran des Berliner Straßenraps rappt mit Badmómzjay den bereits als Single erschienenen Song "Airplanes", der auf dem gleichnamigen Hit von US-Rapper B.o.B (34) basiert.

Nachfolgealbum verzögerte sich nach Raketenstart

Badmómzjay, die als Jordan Napieray in Brandenburg an der Havel zur Welt kam, machte erstmals 2019 auf sich aufmerksam. 2021 veröffentlichte die Wahlberlinerin ihr erstes Album "Badmómz", das bis auf Platz 7 der deutschen Charts stieg.



Das Nachfolgealbum kündigte Badmómzjay bereits im August 2022 an, als sie den Intro-Song zu "Survival Mode" veröffentlichte. Darin setzte sie sich mit ihrer längeren Pause und den Vorurteilen auseinander, eine Eintagsfliege zu sein. Doch die LP verzögerte sich. "Ich dachte, ich packe das Album nicht. Ich dachte, dieses Album kommt einfach nicht", sagte sie einmal in einer Instagram-Story. Doch nun ist es so weit.



Gleich zu Beginn ihrer Karriere hatte sich Badmómzjay als bisexuell geoutet – und auch die Queerfeindlichkeit in der Rap-Szene kritisiert. Sie stellte laut hiphop.de 2020 klar, dass jede und jeder lieben könne, wen er oder sie lieben wolle: "Jeder, der das nicht akzeptiert, kann sich ficken gehen! Love is love!" (spot/cw)