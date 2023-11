RTL läutet Dezember mit "Sisi"-Nachschub ein

Heute, 14:49h 2 Min.

Die dritte Staffel von "Sisi" wird im Streamingportal RTL+ ab dem 1. Dezember anlaufen. In den Hauptrollen wird neben der 27-jährigen Dominique Devenport als Sisi auch wieder der 30-jährige offen schwule Schauspieler Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph I. zu sehen sein. Wie schon in den vorherigen zwei Jahren soll auch die dritte Staffel aus sechs Episoden bestehen.



Darum geht es in den neuen Folge: Sisi steht als junge Kaiserin, Frau und Mutter zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof. In Zeiten politischer Unruhen befreit Sisi den Kronprinzen Rudolf aus der Militärausbildung, die ihr Mann Franz gegen ihren Willen verordnet hat und kehrt der Hofburg den Rücken. Auf der Flucht mit Sohn schließt sie neue Freundschaften, erlebt Abenteuer auf einer kleinen Insel und in Paris. In Staffel drei steht das Kaiserpaar somit vor ihrer größten Zerreißprobe.

Im Sommer in Kroatien, Lettland und Litauen gedreht

Neu im "Sisi"-Ensemble sind unter anderem Arian Wegener als Kronprinz Rudolf, Pauline Werner und Max Hubacher als Walli und Gustav, ein romantisches Gaunerpaar sowie Deniz Orta als Sisis Weggefährtin Alma. Die neuen Folgen wurden von Juni bis August in Kroatien, Lettland und Litauen gedreht.



Die ersten beiden Staffeln wurden jeweils nach der Veröffentlichung auf RTL+ auch kurz nach Weihnachten im Hauptsender RTL mit Werbeunterbrechungen gezeigt – 2021 an drei Abenden, 2022 an zwei Abenden. Die linearen Quoten sanken dabei in der werberelevanten Zielgruppe von über zwölf Prozent und Staffel eins auf neun Prozent in Staffel zwei. Unbekannt ist, wie oft die Serie bei RTL+ gestreamt wurde. RTL teilte bislang noch nicht mit, wann und an wie vielen Abenden die dritte Staffel im RTL-Hauptprogramm zu sehen sein wird. (cw)