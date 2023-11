Marco Schreyl spricht erstmals über seinen Partner

Heute, 04:48h 2 Min.

Sein Privatleben hielt Marco Schreyl bislang aus der Öffentlichkeit heraus. Nun spricht der schwule TV-Moderator erstmals über seinen Partner. In seinem neuen Buch "Alles gut? Das meiste schon!" (Amazon-Affiliate-Link ) hat Schreyl ein ganzes Kapitel dem Mann an seiner Seite gewidmet. "Dass die Liebe [...] in mein Herz gefunden hat, dafür bin ich sehr dankbar", schreibt der 49-Jährige.



Er habe nie verstanden, dass sein "Privatleben an dieser Stelle wichtiger" sei als sein Job, "der öffentlich ist und um den es geht", erklärte Schreyl seine frühere Haltung im Interview mit der Illustrierten "Gala". Jetzt habe er seine Meinung jedoch geändert. "Weil das zu mir gehört und weil es so lange so viele Fragen dazu gab. Für mich war es wichtig, diese Fragen nicht mehr gestellt zu bekommen", so Schreyl. "Es soll als selbstverständlich angesehen werden, dass es eine Person in meinem Leben gibt, die mir alles bedeutet."

Coming-out kurz vor dem 30. Geburtstag



Marco Schreyls Buch "Alles gut? Das meiste schon!" ist am 2. November 2023 bei Kiepenheuer&Witsch erschiene

In seinem Buch thematisiert der Moderator auch sein Coming-out. "Kurz vor meinem 30. Geburtstag war der Tag X: Ich hatte mir vorgenommen, dass es diesmal kein Zurück mehr geben würde", schreibt Schreyl in seiner Biografie. Es geschah schließlich am Frühstückstisch: "Meinen Eltern zu sagen, wie ich liebe und wen, war ein großer, wichtiger Schritt für mich", so der 49-Jährige im "Gala"-Interview: "Dass das so entspannt funktioniert hat, hat mir im Nachhinein den Mut gegeben und gezeigt, dass es in Ordnung ist, darüber zu sprechen."



In Schreyls Buch "Alles gut? Das meiste schon!" geht es aber nicht nur um das Liebesleben des TV-Stars, sondern hauptsächlich um den Verlust seiner Eltern. Bei seiner Mutter wurde 2015 Chorea Huntington diagnostiziert, eine erbliche Erkrankung des Gehirns, die in Demenz mündet und zwangsläufig zum Tod führt. Sie starb 2021 kurz nach ihrem Ehemann, der den Folgen einer Herzerkrankung erlag.

Schreyl wurde Opfer einer homophoben "Bild"-Kampagne

Marco Schreyl begann seine Karriere als Fernsehmoderator im Jahr 1997. 2011 wurde er Opfer einer Kampagne der "Bild"-Zeitung, die die Homosexualität des Moderators mit dessen "schlüpfrigen Sprüchen" in Verbindung brachte (queer.de berichtete). Ein Jahr später gab RTL bekannt, dass Schreyl nicht mehr DSDS und "Das Supertalent" moderieren werde. Schreyl wechselte daraufhin – nach einem Zwischenstopp beim MDR – zum Westdeutschen Rundfunk. 2020 kehrte er zu RTL zurück. (cw)