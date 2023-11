Oberlandesgericht Frankfurt erlaubt Misgender-Attacke

Heute, 07:13h 4 Min.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat den transfeindlichen Hashtag #DubistEinMann als zulässige Meinungsäußerung bewertet. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit. Geklagt hatte die bekannte trans Aktivistin Julia Monro, die einen Tweet des Deutschen Frauenrats zum Selbstbestimmungsgesetz geteilt und um Unterstützung dafür geworben hatte.



"Beim @Frauenrat tummeln sich gerade jede Menge #TERF #TERFs in den Kommentaren. Gebt dem Frauenrat doch mal ein wenig Support (Herz-Emoji)", schrieb Monro am 26. März 2023 auf der Plattform Twitter, heute X. Die "Gender Critical"-Aktivistin Ana Julia Di Lisio kommentierte dies mit "8 likes (Smiley-Emoji mit lachendem Gesicht und Schweißtropfen) times changed! #DubistEinMann". Im Eilverfahren forderte Monro daraufhin Di Lisio dazu auf, es zu unterlassen, hinsichtlich ihrer Person zu verbreiten, "sie sei ein Mann". Das Landgericht Frankfurt hatte den Antrag im Juni in erster Instanz zurückgewiesen (queer.de berichtete).

OLG sieht keine persönliche Ansprache von Monro

Diese Enschätzung teilte nun auch das Oberlandesgericht. Die Klägerin könne nicht verlangen, dass die streitgegenständliche Äußerung unterlassen werde, bestätigte das OLG die landgerichtliche Entscheidung im Rahmen seines Hinweisbeschlusses. Der Aussagegehalt der angegriffenen Äußerung sei "im Kontext mit dem sonstigen Inhalt des Tweets aus Sicht eines verständigen und unvoreingenommenen Lesers" zu ermitteln. Demnach kommentiere die Beklagte die Äußerung und den Aufruf der Klägerin und bekunde ihre ablehnende Meinung zu dem in dem verlinkten Beitrag des Deutschen Frauenrates thematisierten Recht auf Selbstbestimmung und Transgeschlechtlichkeit. Di Lisios Post stelle sich als Antwort auf den Post Monros und den dort verlinkten Beitrag des Deutschen Frauenrates dar. Vor dem angefügten Hashtag befinde sich der eigentliche Kommentar der Beklagten. Das Smiley-Emoji solle die Witzigkeit unterstreichen. Mit ihrem Kommentar bringe die Beklagte zum Ausdruck, dass das Thema an gesellschaftspolitischer Bedeutung verloren und die Einstellung hierzu sich geändert habe.



"Aufgrund der Schreibweise der nachfolgenden Äußerung ohne Leerzeichen und der atypischen Großschreibung des unbestimmten Artikels 'ein' sowie der Einkleidung als Hashtag versteht der Leser diese (#dubistEinMann) nicht als persönliche Ansprache der Klägerin im Sinne einer direkten Rede, sondern als verallgemeinernde, d.h. an jede Transfrau gerichtete Aussage", erklärte das OLG. Der Begriff "Mann" korreliere erkennbar mit dem von der Klägerin in ihrem Hashtag verwendeten Akronym "TERF". Prägend für die Lesart sei auch, dass Hashtags insbesondere zur Verschlagwortung und Indexierung von Inhalten genutzt würden; durch die Verknüpfung mit anderen Beiträgen solle gerade Öffentlichkeit generiert werden.



Das Landgericht habe auch zu Recht verneint, dass hier Schmähkritik vorliege. Der Äußerung lasse sich nicht entnehmen, dass Di Lisio die trans Aktivistin losgelöst vom Inhalt ihres Posts und des damit verlinkten Beitrags des Deutschen Frauenrats und damit abseits der Sachdebatte als Person herabwürdigen und diffamieren wolle.

Ana Julia Di Lisio sammelte über 11.500 Euro Spenden

Dem Recht der Beklagten auf Meinungsäußerungsfreiheit gebühre hier gegenüber dem Schutz des Persönlichkeitsrechts der Klägerin und ihrer geschlechtlichen Identität der Vorrang. Zu berücksichtigen sei u.a., dass sich Julia Monro wiederholt selbst aktiv in die Öffentlichkeit begeben und das Selbstbestimmungsrecht und ihr eigenes Geschlecht zum Gegenstand eines gesellschaftlichen Diskurses gemacht habe. Mit den von der Klägerin gesetzten Hashtags habe diese bewusst die dahinterstehende "Community" angesprochen. Der hier thematisierte Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes und die damit verbundenen Wirkungen berührten die Öffentlichkeit wesentlich.



Julia Monro hat nach Erhalt des Hinweisbeschlusses des OLG ihren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgenommen. Ana Julia Di Lisio wiederum hatte für ihre eigenen Prozesskosten auf einer Spendenplattform von Gleichgesinnten über 11.500 Euro eingesammelt. Im zugehörigen Spendenaufruf hatte sie jeder Bescheidenheit unverdächtig gewarnt, dass durch ein Urteil gegen sie nicht nur "diese feministische politische Haltung in Deutschland quasi 'illegal' werden würde". Es sei auch wichtig, den Fall zu gewinnen, "damit es in Deutschland nicht illegal ist, eine Lesbe zu sein und 'Nein' zu Männern in Identitäten zu sagen" – ganz so, als stünde die Nutzung des Hashtags zum Misgendern von Frauen im Internet in einem Zusammenhang mit sexuellen Selbstbestimmungsrechten von Frauen.



Auf der Spendenseite bekennt sich Di Lisio auch dazu, Mitglied der Gruppe "RadFem Berlin" zu sein. Deren "radikaler Feminismus" beschränkt sich vor allem darauf, gegen die Rechte transgeschlechtlicher Menschen vorzugehen. (cw)