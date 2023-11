Trans Königin, Liebe mit Androiden und weibliche Rasur

Max Appenroth Ende Oktober bei seiner Lesung beim 3. "Litfest homochrom" in Köln (Bild: homochrom)

Die dritte Ausgabe der Anthologie-Reihe des "Litfests homochrom" in Köln ist ab sofort unter dem Titel "Queeres entdecken 2023" (Amazon-Affiliate-Link ) im Buchhandel erhältlich. In diesem Sammelband sind auf 248 Seiten die Texte von 15 der insgesamt 23 Autor*innen vereint, die in diesem Jahr am Festival teilnehmen, und ein Großteil der Kurzgeschichten, Gedichte, Roman- und Sachbuchauszüge wird darin erstmals abgedruckt.



Das "Litfest homochrom" ist eines von bloß fünf aktiven Festivals für queere Literatur in Europa und fällt nicht nur durch sein Programm auf, welches sowohl Nachwuchs als auch bekanntere Namen (in diesem Jahr unter anderem Jochen Schropp, Katja Kulin und Max Appenroth), sowohl Romane als auch Kurzgeschichten und in diesem Jahr erstmals Lyrik präsentiert.

Abwechslungsreiche Texte mit angenehmer Leselänge



"Queeres entdecken 2023" ist bereits als gebundene Ausgabe und Taschenbuch erhältlich und erscheint in Kürze auch als E-Book

Das Außergewöhnliche am "Litfest homochrom" ist vor allem seine Multimedialität, mit der es die Texte für ein überregionales Publikum zugänglich macht und sich dadurch von anderen Literaturfestivals abhebt: Viele der Lesungen und Gespräche werden aufgezeichnet und als Videos sowie Podcasts veröffentlicht und die meisten der vorgetragenen Texte in der Anthologie-Reihe "Queeres entdecken", herausgegeben von Autor und Litfest-Leiter Martin Wolkner, abgedruckt.



Wer ausgewählt gute Literatur mit LGBIT-Themen selbst lesen oder zu Weihnachten verschenken möchte, der findet in "Queeres entdecken 2023" wie auch schon in den ersten beiden, weiterhin verfügbaren Sammelbänden sehr abwechslungsreiche Texte mit einer angenehmen Leselänge von jeweils etwa 20 Minuten – ideal als Lektüre für zwischendurch oder unterwegs.

Anthologie weckt Neugier auf queere Literatur

Zu einem günstigen Preis gewährt das im Selbstverlag erschienene Buch nicht nur einen ungewöhnlich breiten wie auch bunten Über- und Einblick in das aktuelle Schaffen von deutschsprachigen Autor*innen, die sich mit Themen jenseits der Heteronormalität beschäftigen, sondern weckt hoffentlich die Neugier, mehr queere Literatur und schriftstellerische Talente zu entdecken.



Die Texte erzählen von romantischen Beziehungen mit Androiden, einer Bleiberecht-Sprachprüfung, weiblicher Rasur, häuslicher Gewalt, Identitätsfindung, Selbstbestimmung oder zum Beispiel der Wahl eines neuen Monarchen, nachdem die amtierende Königin sich als trans geoutet hat. Wegen einiger sprachlich expliziter Stellen empfiehlt sich das Buch ab dem mittleren Jugendalter.



Das 3. Litfest homochrom wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. (cw/pm)

Infos zum Buch



Martin Wolkner (Hrsg.): Queeres entdecken 2023. Kurzgeschichten, Gedichte, Roman- & Sachbuchauszüge vom 3. Litfest homochrom. 247 Seiten. tredition. Ahrensburg 2023. Gebundene Ausgabe: 19,50 € (ISBN 978-3-384-04950-6). Taschenbuch: 14 € (ISBN 978-3-384-04949-0). E-Book: 4,99 €