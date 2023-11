PLUS Rhein-Neckar e.V. sucht Psychologische Mitarbeiter*in (w/m/d)

Heute, 11:32h 3 Min.

PLUS Rhein-Neckar e. V. sucht eine



Psychologische Mitarbeiter*in (w/m/d) mit 50% bei einer 38,5h/Woche ab Januar 2024



Projektabhängige Teilzeit-Stelle nach Haustarifvertrag angelehnt an den TVöD, zunächst befristet bis 31.12.2024 mit Möglichkeit zur Verlängerung



Wer wir sind …

Der Verein PLUS entstand im Herbst 1998 in Mannheim und ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. PLUS ist eine Beratungsstelle von und für lesbische, schwule, bi, trans, inter, ace und queere (kurz: lsbtiaq+) Menschen. Ziel und Zweck der Anlauf- und Beratungsstelle ist eine umfassende und nachhaltige Verbesserung der psychosozialen Gesundheit und Lebensqualität von lsbtiaq+ Menschen, deren An- und Zugehörigen, sowie die Beratung von Fachkräften zu diesem Themenbereich.



Neben der Einzel- und Paarberatung macht PLUS vielfältige Gruppen- und kulturelle Angebote und bietet seit 2001 auch Workshops zu Vielfalt von sexueller Orientierung und Geschlecht in Schulen an. Seit 2012 ist PLUS Träger von KOSI.MA, Zentrum für sexuelle Gesundheit in Mannheim. Seit 2014 ist PLUS eine Anlaufstelle für geflüchtete lsbtiaq+ Menschen in der Region. Im Sommer 2021 konnte der queere Jugendtreff "gut so." in Mannheim in Trägerschaft von PLUS eröffnen. So vielfältig wie unsere Aufgabenbereiche ist auch unser engagiertes Team.



In welchem Bereich wir Mitarbeitende suchen…

Vor Ort in Heidelberg bietet PLUS seit 2016 Beratung an und baut, seit 2021 in eigenen Räumen, den Schwerpunkt im Bereich Gewaltprävention im Auftrag der Stadt Heidelberg aus. Im Gewaltpräventionskonzept werden sowohl primäre, sekundäre als auch tertiäre Gewaltprävention berücksichtigt. Das abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld setzt sich aus Beratung, Organisation von (Fach-)Veranstaltungen und Bildungsangeboten (Fachkräfte und Schulworkshops), Projektarbeit, sowie Gremien- und Netzwerkarbeit zusammen.



Ab Januar 2024 suchen wir eine*n neue*n Mitarbeiter*in für unser Team:

● mit angefangenem oder abgeschlossenen Psychologiestudium, sehr gerne mit Beratungserfahrung

● die*der sich gut eigenverantwortlich strukturieren kann

● mit Bereitschaft auch an Abenden und einzelnen Wochenenden zu arbeiten

● mit der Bereitschaft, sich in einem offen queeren Team zu engagieren

● Erfahrung in (queer-) aktivistischer Arbeit und Anti­diskriminierungsarbeit sind ein Plus



PLUS bietet als innovative und erfolgreiche Einrichtung mit vielfältigen Projekten und heterarchischer Führungsstruktur:

● eine interessante, sinnstiftende Stelle mit Gestaltungsfreiraum und abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern zwischen Einzelfallbegleitung, Community, Wissenschaft, Öffentlichkeit & Politik

● ein unterstützendes und wertschätzendes Team

● die Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung durch Supervision, kollegialen Austausch und Fortbildung

● anteiliges ÖPNV-Ticket (Deutschlandticket)



Bitte beachten:



Bitte senden Sie Bewerbungsunterlagen bis zum 3.12.2022 an mit Betreff: Bewerbung Mitarbeit Heidelberg



Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen ungeachtet ihrer (zugeschriebenen) nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder ihres Alters. Wir möchten besonders People of Color, sowie trans, inter und nicht-binäre Menschen einladen, sich bei uns zu bewerben.



Rückfragen beantworten wir gerne per Mail.



Diese Stellenausschreibung darf gerne weitergeleitet werden. Doppelsendungen bitten wir zu entschuldigen.