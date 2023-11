PLUS Rhein-Neckar e.V. sucht Pädagogische / sozialarbeiterische / psychologische Mitarbeiter*in (w/m/d/-)

Heute, 11:50h 2 Min.

PLUS Rhein-Neckar e. V. sucht ab sofort eine



Pädagogische / sozialarbeiterische / psychologische Mitarbeiter*in (w/m/d/-) mit 70% (38,5 h/Woche) in Elternzeitvertretung



Projektabhängige Teilzeit Stelle nach Haustarifvertrag angelehnt an den TVöD, zunächst befristet bis zum 31.12.2025



Wer wir sind …

PLUS entstand im Herbst 1998 in Mannheim und ist als gemeinnütziger und besonders förderungswürdiger Verein anerkannt. PLUS ist eine psychologische Beratungsstelle von und für lesbische, schwule, bi, trans, inter, ace/aro und queere (kurz: lsbtiaq+) Menschen. Neben Einzel- und Paarberatung macht PLUS vielfältige Gruppen- und kulturelle Angebote und bietet seit 2001 auch Workshops zu Vielfalt von sexueller Orientierung und Geschlecht in Schulen an. Im Frühjahr 2022 konnte der queere Jugendtreff "gut so." in Mannheim in Trägerschaft von PLUS eröffnen. So vielfältig wie unsere Aufgabenbereiche sind, ist auch unser engagiertes Team.



Ab sofort suchen wir eine neue Bereichsleitung für unseren queeren Jugendtreff "gut so." und unser Aufklärungsprojekt "POWER UP" mit Workshops zur Vielfalt von sexueller Orientierung und Geschlecht.

● Mit abgeschlossenen Studium der Pädagogik, Sozialen Arbeit, Psychologie oder vergleichbares

● Erfahrung im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit und/oder freien Bildungsarbeit

● Erfahrung mit der Organisation und Durchführung von Weiterbildungs-Workshops

● Wünschenswert sind Erfahrungen im Leiten, Koordinieren und Führen von Teams

● Wünschenswert sind Erfahrungen in der Arbeit in einem gemeinnützigen Verein

● Mit Bereitschaft auch an Abenden und einzelnen Wochenenden zu arbeiten

● Mit der Bereitschaft, sich in einem offen queeren Team zu engagieren



PLUS e. V. bietet als innovative und erfolgreiche Einrichtungen mit vielfältigen Projekten und heterarchischer Führungsstruktur …

● eine interessante, sinnstiftende Stelle mit Gestaltungsfreiraum und abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern

● Arbeit in einem vielfältigen Feld zwischen Begleitung, Community, Wissenschaft, Öffentlichkeit & Politik

● ein unterstützendes und wertschätzendes Team

● Die Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung durch Supervision, Fortbildung und kollegialen Austausch

● Deutschlandticket

● eine leistungsgerechte Bezahlung (Haustarifvertrag)



Bitte beachten Sie …

● Bitte senden Sie Bewerbungsunterlagen ab sofort an (Betreff: Bewerbung Mitarbeit)

● Die Bewerbungsfrist endet am 27.11.2023

● Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen ungeachtet ihrer (zugeschriebenen) nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder ihres Alters. Wir möchten besonders people of color und trans, inter und nicht-binäre Menschen einladen, sich bei uns zu bewerben.

• Diese Stellenausschreibung darf gerne weitergeleitet und geteilt werden. Doppelsendungen bitten wir zu entschuldigen.