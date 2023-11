Madeline Willers ist Stargast der Wiesbadener Aidsgala

Das Kurhaus gehört zu den schönsten Veranstaltungshäusern in Deutschland (Bild: Wiesbadener Marketing)

Heute, 11:16h 2 Min.

Das pittoreske Kurhaus Wiesbaden erstrahlt am Abend des 9. Dezember erneut im Glanz der roten Schleife. Erneut lädt die Aids-Hilfe Wiesbaden zur Ballnacht ein. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Kultur- und Partyereignis gibt es seit über 30 Jahren. Es steht in der Tradition der großen Aids-Gala und dem Engagement für den Kampf gegen HIV und Aids und für die Solidarität mit den betroffenen Menschen. Insgesamt werden dieses Mal wieder 2.000 Gäste erwartet. In den letzten drei Jahren musste die Ballnacht coronabedingt ausfallen.

Hochkarätige Künstler*innen auf vier Bühnen

Auch in diesem Jahr konnten die Veranstalter wieder einen hochkarätigen Stargast buchen: Die schwäbische Sängerin und Songwriterin Madeline Willers wird am späten Abend auf der Hauptbühne im Thiersch-Saal auftreten. Die 29-Jährige ist mit Songs wie "Eine Welt", "Nur Du und ich" und "Kleines großes Wunder" bekannt.



| Direktlink | Madeline Willers bei einem Live-Auftritt im SWR-Fernsehen

Auf den vier Bühnen des Kurhauses haben sich auch weitere hochkarätige Künstler*innen angekündigt. Dazu zählen etwa die City Live Band, Eden Noel oder die Pretty Beats. Moderiert wird die Ballnacht im Kurhaus von den Schwestern der perpetuellen Indulgenz, die ebenfalls einen Showblock präsentieren. Selbstverständlich wird es auch in diesem Jahr wieder eine große Tombola mit hunderten attraktiven Preisen geben. Der Hauptgewinn wird gegen Mitternacht verlost; jedes Gewinn-Los hat hier eine nochmalige Gewinnchance. Der Erlös aus dem Kartenverkauf und der Tombola kommt ausschließlich der Arbeit der Aidshilfe Wiesbaden zugute.



Madeline Willers ist zum ersten Mal Stargast der Ballnacht (Bild: Promo)

Die Schirmherrschaft für diesen Ball hat in diesem Jahr der Wiesbadener Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende übernommen. Der SPD-Politiker leitet seit 2019 die Geschicke der hessischen Landeshauptstadt. (cw)