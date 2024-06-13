Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Von und mit Rebel Wilson

Komödie "Girl Group": Jennifer Coolidge dabei

Jennifer Coolidge und Nicole Scherzinger spielen neben Rebel Wilson in der kommenden Komödie "Girl Group" mit. Es geht um eine ehemals erfolgreiche Gruppe, die wieder auf Tour geht.


Jennifer Coolidge Anfang des Jahres bei der Verleihung der Golden Globes (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)

  • Heute, 07:25h 2 Min.

Jennifer Coolidge (64), bekannt aus der Erfolgsserie "The White Lotus", und Sängerin Nicole Scherzinger (47) haben einen Vertrag als Hauptdarstellerinnen im neuen Film von Rebel Wilson (45) unterschrieben. Dies berichtet unter anderem das Branchenmagazin "Deadline". Für die neue Komödie "Girl Group" schreibt Rebel Wilson das Drehbuch, führt Regie, produziert den Film und spielt dazu auch noch die Hauptrolle.

Die Geschichte dreht sich um eine Pop-Diva, die von der Reunion-Tour ihrer eigenen Girl Group ausgeschlossen und stattdessen zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt wird. Sie ergreift aber die Chance auf ein Comeback, indem sie eine Gruppe unangepasster Teenager-Mädchen für ein Vorsingen bei einem großen Plattenlabel coacht.

Auch ein Spice Girl mit dabei

Nebst dem prominenten Frauen-Trio gehören zur Besetzung außerdem Randall Park (51, "The Residence"), Sheridan Smith (44, "Mrs. Biggs"), Jamie Lee O'Donnell (38, "Derry Girls"), der Komiker Guz Khan (39, "Man Like Mobeen") und Jolene Blalockne (50, "Star Trek: Enterprise").

Auch "echte" Girl-Group-Stars sind in der britischen Produktion dabei. Neben Nicole Scherzinger übernehmen auch ihre "Pussycat Dolls"-Kollegin Ashley Roberts (44), Melanie C (51) von den Spice Girls und Shaznay Lewis (50) von den All Saints noch unbekannte Rollen.

Zweite Regiearbeit von Rebel Wilson

Für Rebel Wilson ist es die zweite Spielfilm-Regiearbeit. "The Deb", das Regie-Debüt der queeren australischen Schauspielerin, ist fertig produziert, jedoch noch nicht veröffentlicht. Wann "Girl Group" erscheint, steht gegenwärtig noch nicht fest. (cw/spot)

