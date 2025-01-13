Riccardo Simonetti kritisiert "Overload" an Reality-Formaten

Heute, 14:25h 2 Min.

Entertainer und Moderator Riccardo Simonetti wünscht sich mehr Abwechslung in der deutschen Fernsehlandschaft. "Ich finde aber, dass das ein Overload ist", sagte Simonetti in einem Interview mit web.de mit Blick auf die Vielzahl an Reality-TV-Formaten. "Ich würde mich freuen, wenn das in Balance bleibt. Es soll ruhig Reality geben. Reality macht ja auch Spaß und macht sehr viele Menschen glücklich", so der Moderator.



Gleichzeitig plädiert Simonetti für mehr Innovation im TV-Bereich: "Ich würde es schön finden, wenn sich die kreativen Menschen in der Filmindustrie mal wieder etwas anderes einfallen lassen und vielleicht mal mit etwas um die Ecke kommen, was man nicht vorhergesehen hat." Besonders Game-Shows und Quiz-Shows liegen ihm am Herzen: "Ich bin großer Fan von Unterhaltungsshows. Ich liebe Game-Shows, ich liebe Quiz-Shows. Ich mache selbst super gerne mit."



Für die Zukunft des deutschen Fernsehens sieht Simonetti vor allem in der Zusammenarbeit zwischen klassischem Fernsehen und Streaming-Diensten großes Potenzial. "Man sollte es aber nicht als Konkurrenz ansehen: was lineares Fernsehen macht, was Streaming-Dienste machen. Man sollte da eher versuchen, dass man sich gegenseitig befruchtet. Man kann da noch sehr viel voneinander lernen", erklärte er. Während Streamer oft "den Nerv der Zeit treffen", sei lineares Fernsehen "sehr gut darin, professionelle Produktionen abzuliefern, die sehr hochwertig produziert sind".



Der queere Entertainer, der selbst sowohl in klassischen TV-Formaten als auch bei Streaming-Produktionen mitwirkt, freut sich über den Erfolg deutscher Eigenproduktionen: "Deutsches Streaming zeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, auch einheimische Produktionen zu feiern und zu gucken. Ich habe selbst dieses Jahr bei einer Amazon-Serie  'LOL'  mitgemacht, die total beliebt ist. Ich habe bei einer Netflix-Serie 'Alphamännchen' mitgespielt, die ist auch super beliebt." (cw/pm)