EuroGames 2028 zum zweiten Mal in Frankfurt

Heute, 15:13h 1 Min.



Skyline von Frankfurt am Main (Bild: hert / pexels

Die queeren EuroGames werden 2028 in Frankfurt ausgetragen. Zu den vier Veranstaltungstagen würden mehr als 4.000 Teilnehmer*­innen in 20 Disziplinen erwartet, teilte die Stadt nach einer Entscheidung der European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF) mit. Frankfurt werde nach 1995 zum zweiten Mal Austragungsort. Vorangegangen sei ein rund einjähriger Bewerbungsprozess.



"Neben den sportlichen Wettbewerben im gesamten Stadtgebiet sind unter anderem eine enge Verknüpfung mit dem CSD 2028 und ein öffentlich zugängliches Begleitprogramm rund um den Römer vorgesehen", teilte die Stadt mit.



Oberbürgermeister und Sportdezernent Mike Josef zeigte sich erfreut über den Zuschlag. "Eine klare Haltung zu Freiheit und die aktive Ermutigung zur Vielfalt sind heute wichtiger denn je", erklärte der SPD-Politiker. "Wir möchten allen Frankfurterinnen und Frankfurtern einmal mehr zeigen: Queere Menschen gehören selbstverständlich dazu  im Sport, in unserer Stadt, im Herzen Europas. Deshalb werden die EuroGames in Frankfurt am Main ein fröhliches LSBTIQ*-Fest für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Sie sind eine Einladung an queere und nicht-queere Menschen, solidarisch zusammenzustehen und an der jeweiligen Lebenswelt teilzuhaben."



Die EuroGames werden seit 1992 ausgetragen. Zu den jüngsten Gastgeber-Städten zählen Wien, Bern und Kopenhagen. Die diesjährigen Spiele fanden vom 23. bis 26. Juli in Lyon statt. (cw/dpa)