EuroGames 2028 zum zweiten Mal in Frankfurt

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55559
  • Heute, 15:13h 1 Min.

Skyline von Frankfurt am Main (Bild: hert / pexels)

Die queeren EuroGames werden 2028 in Frankfurt ausgetragen. Zu den vier Veranstaltungstagen würden mehr als 4.000 Teilnehmer*­innen in 20 Disziplinen erwartet, teilte die Stadt nach einer Entscheidung der European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF) mit. Frankfurt werde nach 1995 zum zweiten Mal Austragungsort. Vorangegangen sei ein rund einjähriger Bewerbungsprozess.

"Neben den sportlichen Wettbewerben im gesamten Stadtgebiet sind unter anderem eine enge Verknüpfung mit dem CSD 2028 und ein öffentlich zugängliches Begleitprogramm rund um den Römer vorgesehen", teilte die Stadt mit.

Oberbürgermeister und Sportdezernent Mike Josef zeigte sich erfreut über den Zuschlag. "Eine klare Haltung zu Freiheit und die aktive Ermutigung zur Vielfalt sind heute wichtiger denn je", erklärte der SPD-Politiker. "Wir möchten allen Frankfurterinnen und Frankfurtern einmal mehr zeigen: Queere Menschen gehören selbstverständlich dazu  im Sport, in unserer Stadt, im Herzen Europas. Deshalb werden die EuroGames in Frankfurt am Main ein fröhliches LSBTIQ*-Fest für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Sie sind eine Einladung an queere und nicht-queere Menschen, solidarisch zusammenzustehen und an der jeweiligen Lebenswelt teilzuhaben."

Die EuroGames werden seit 1992 ausgetragen. Zu den jüngsten Gastgeber-Städten zählen Wien, Bern und Kopenhagen. Die diesjährigen Spiele fanden vom 23. bis 26. Juli in Lyon statt. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (26) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Sport
22.10.25 | Homophobie im Fußball
Club-Jugendcoach vergleicht Homo­sexuelle und Rassisten  später entschuldigt er sich ein bisschen
21.10.25 | Schock für Bayern und DFB
Wieder Kreuzbandriss bei Nationalspielerin Lena Oberdorf
20.10.25 | Bundesliga
Nationalspielerin Lena Oberdorf wieder am Knie verletzt
14.10.25 | Trans und inter Athlet*­innen
Sextests im Sport? Fünf Empfehlungen von Sylvia Schenk
30.09.25 | Ups!
Coming-out von Nationalspielerin Laura Freigang "ein Versehen"
18.09.25 | Champions League
Erneut homophobe Sprechchöre bei PSG-Spiel
-w-
Neu auf queer.de
Stadtmarketing
Uhr oder Phallus? Werdau sorgt mit Nascherei für Lacher
Sportliches Großereignis
EuroGames 2028 zum zweiten Mal in Frankfurt
Interview
Paul Bunne: "Social Media hat auch schon Dates kaputt gemacht"
Fernsehen
Riccardo Simonetti kritisiert "Overload" an Reality-Formaten
Interview
Jorge González: "Ich verkörpere alles, was die AfD hasst"
TV-Tipp
Wenn Geheimnisse viral gehen: die ARD-Serie "Schattenseite"
Sachbuch
Warum Polarisierung zur Demokratie gehört
Bild des Tages
Jung und nackt und schön und draußen