Heute ist Intersex Awareness Day

Heute, 05:35h 2 Min.

Am 26. Oktober ist Intersex Awareness Day  ein internationaler Tag, der die Lebensrealitäten von inter* Menschen ins Blickfeld rückt und ihre Rechte in den Mittelpunkt stellt. Unter dem Motto "Inter* Solidarität und Selbstbestimmung jetzt!" macht die Landeskoordination Inter NRW* auch 2025 auf die Situation von inter* Menschen aufmerksam.



Inter* Menschen haben angeborene körperliche Geschlechtsmerkmale, die von der Medizin nicht als typisch männlich oder weiblich eingeordnet werden. Diese Vielfalt ist menschlich, doch inter* Menschen erleben nach wie vor Pathologisierung, Ausgrenzung und medizinische Eingriffe ohne Einwilligung.



Seit 2021 schützt der §1631e BGB zwar inter* Kinder, Lücken im Gesetz erlauben aber weiterhin nicht notwendige Operationen, die gravierende Folgen für die Betroffenen haben können. Die LaKo Inter* NRW setzt sich für Nachbesserungen und die konsequente Umsetzung von Selbstbestimmungsrechten ein.



Auch in diesem Jahr stellt die Organisation Materialien bereit, um inter* Perspektiven sichtbar zu machen  in sozialen Medien ebenso wie im öffentlichen Raum. Ziel ist es, Wissen über inter* Lebensrealitäten zu verbreiten und Diskriminierung entgegenzuwirken.



Auf dem Instagramkanal @lakointernrw oder auf der Webseite www.lako-inter.nrw sind weitere Informationen über die Aktivitäten der LaKo Inter* NRW zu finden.