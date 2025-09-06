Winterflucht 2026

Heute, 05:36h 4 Min.

Während es zuhause kalt, grau und nass ist, beginnt in vielen anderen Teilen der Welt die perfekte Reisezeit: trocken, sonnig, lebendig. Ob Dschungel, Tempel, Küsten, Wüsten oder lebendige Städte  Kerle.reisen bringt Dich von Januar bis März 2026 genau dorthin, wo Dein Winter ein Sommer ist. In entspannter Männergesellschaft, mit Einzelzimmer inklusive und einer Extraportion Abenteuerlust. Lust auf Sonne auf der Haut und im Herzen? Dann los!



© stock.adobe.com / nuengneng



Asien  Tropische Vielfalt, spirituelle Tiefe und ein Rausch an Farben



Wenn du Kulturen liebst, auf der Suche nach Exotik bist und den Winter mit Gewürzen, Dschungelgrün und goldenen Tempeln tauschen willst, dann wartet Asien auf Dich. Gleich mehrere Touren stehen bereit, um Dich in neue Welten zu entführen:



Thailand Rundreise  Der perfekte Einstieg: Bangkok, goldene Tempel, Streetfood, Märkte, Kultur und dann der Süden mit Traumstränden, Felsenbuchten und Inselfeeling. Diese Reise verbindet alles, was Thailand ausmacht  lebendig, genussvoll, vielseitig. Mehr erfahren



Indochina (Laos & Kambodscha) - Neu im Programm und ideal für alle, die sich nach Ursprünglichkeit und Tiefe sehnen. Du reist durch stille Berglandschaften, besuchst Klöster in Luang Prabang, gleitest über den Mekong und stehst ehrfürchtig vor den Ruinen von Angkor Wat. Entschleunigend, spirituell, bewegend. Mehr erfahren



Vietnam - Direkt im Anschluss an Indochina buchbar  perfekt für alle, die Südostasien intensiv erleben wollen. Dich erwarten Hanois quirlige Altstadt, die mystische Halong-Bucht, das UNESCO-Städtchen Hoi An und der tropisch-entspannte Süden. Zwischen Großstadt und Natur, Geschichte und Moderne -Vietnam ist ein Land der Gegensätze. Mehr erfahren



TIPP: Indochina und Vietnam sind zeitlich aufeinander abgestimmt und lassen sich ideal verbinden  für eine große, zusammenhängende Reise durch die kulturelle und landschaftliche Vielfalt Südostasiens.



Segeltörn in der Andamanensee - Thailand mal ganz anders: auf dem Wasser, zwischen Inseln, beim Schnorcheln und Sonnenuntergangs-Cocktail. Entspannter kann man dem Winter kaum entkommen. Mehr erfahren



Südindien - Ayurveda, Teehügel, Tempel und Backwaters: Diese Reise führt Dich tief in eine Region voller Wärme, Spiritualität und sinnlicher Gelassenheit. Ein Erlebnis für Körper und Geist. Mehr erfahren



© stock.adobe.com / streetflash

Südamerika & Zentralamerika  Lebensfreude, Naturgewalten und neue Horizonte



Du willst Sonne, aber auch Weite? Du sehnst Dich nach Rhythmus, Kontrasten und einem Lebensgefühl, das tief unter die Haut geht? Dann ist Süd- und Mittelamerika Dein Ziel der Wahl.



Panama - Ganz neu im Programm und ein echter Geheimtipp. Dich erwarten tropische Regenwälder, Faultiere, weiße Karibikstrände, koloniale Altstädte und eine Natur, die so ursprünglich wie beeindruckend ist. Panama ist perfekt für alle, die echtes Abenteuer in entspannter Umgebung suchen  ein Underdog mit Wow Effekt. Mehr erfahren



Kolumbien - bleibt ein Highlight: karibische Lebensfreude, grandiose Naturkulissen, bunte Städte wie Cartagena oder Medellín und eine herzliche Offenheit, die jeden in ihren Bann zieht. Diese Reise ist ein Feuerwerk an Farben, Musik, Geschmack  und Emotionen. Mehr erfahren



Chile - Noch größer, weiter und eindrucksvoller: Von der trockensten Wüste der Welt bis zu Gletschern im Süden, von Santiago bis zum Pazifik. Wer die Natur liebt und sich nach endlosen Horizonten sehnt, findet hier das ultimative Freiheitsgefühl. Mehr erfahren



© iStock.com / Kar-Tr

Europa  Sonne satt und doch ganz nah



Winterflucht geht auch in Europa  mit kurzen Flugzeiten und großem Genussfaktor.



La Palma  Die kanarische Vulkaninsel bietet wilde Schluchten, Lorbeerwälder, schwarze Strände und ein angenehm mildes Klima. Perfekt für Wanderer, Sonnenanbeter und Ruhesuchende  und das ganz ohne Jetlag. Mehr erfahren



Tiroler Winterspaß  Als starker Kontrast zu Sonne und Palmen bietet Tirol das volle Winterprogramm: Wellnesshotel in den Alpen, Schneeschuhwanderungen, Langlauf, Rodeln oder Skifahren  je nachdem, wonach Dir ist. Perfekt für Jungs, die Winterlandschaft, Aktivität und Entspannung in einer Woche verbinden möchten. Mehr erfahren



© stock.adobe.com / sirisakboakaew

Was Dich bei Kerle.reisen erwartet



Mit Kerle.reisen reist Du nicht einfach irgendwohin  Du bist Teil einer Community von Männern, die Lust auf Abenteuer, echte Begegnungen und unvergessliche Erlebnisse haben. In kleinen Gruppen von maximal 16 Teilnehmern entstehen Freundschaften, gemeinsame Geschichten und Momente, die man so schnell nicht vergisst. Dein eigenes Zimmer gibt Dir Rückzugsmöglichkeiten, während erfahrene Guides Dich zu den schönsten Orten und versteckten Highlights führen.



Die Ziele sind sorgfältig ausgewählt: offen, sicher, herzlich. Keine Massenabfertigung, kein 08/15, sondern echte Reisen mit Haltung und Herz!



Jetzt buchen und auf den Urlaub freuen



Die Winterreisen 2026 sind heiß begehrt und bei vielen Touren gibt es nur noch wenige freie Plätze. Also nicht lange überlegen  schau Dir jetzt den aktuellen Reisekalender an.



