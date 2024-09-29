Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55567
  • Heute, 08:30h 1 Min.

Große Friedberger Straße

Symbolbild (Bild: René Mentschke / flickr)

In Frankfurt am Main kam es in der Nacht zu Samstag zu einem queer­feindlichen Angriff. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 01:55 Uhr vor einem Kiosk in der Großen Friedberger Straße.

Nach bisherigen Erkenntnisse beleidigte ein 21-Jähriger zwei Personen zunächst mit abfälligen Äußerungen und schlug und ihnen anschließend mit der Faust ins Gesicht. Die eingesetzten Beamt*­innen trafen alle Beteiligten vor Ort an.

"Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die beiden Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Ziel des Angriffs wurden", heißt es im Polizeibericht. Nähere Angaben zum Angreifer wurden darin nicht gemacht.

Die Ermittlungen wegen Körper­ver­letzung und Beleidigung dauern an. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (39) Teilen Reddit

Große Friedberger Straße
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Queerfeindliche Gewalt in Frankfurt
26.07.25 | Polizeibericht
Frankfurt: Festnahme nach homofeindlichem Angriff
22.07.25 | Polizeibericht
Dreieich: Homophobe Beleidigungen aus Auto heraus
27.04.25 | Zeug*­innen gesucht
Queer­feindlicher Angriff in Frankfurt  ein Mann verletzt
22.04.25 | Frankfurt am Main
Queer­feindlicher Gruppen-Angriff auf 60-Jährigen
17.04.25 | Frankfurt am Main
Homophobe Beleidigung und Todesdrohung im Gym  Festnahme
29.09.24 | Frankfurt
Mehr als zehn Jugendliche greifen zwei schwule Männer an
-w-
Neu auf queer.de
Potsdam
Joop-Team von Interesse an Lebenswerk-Ausstellung begeistert
Henrike Müller
Bremen bekommt queere Umweltsenatorin
Zeug*­innen gesucht
München: Nazi-Parolen an Queer-Zentrum gesprüht
Verbotene Liebe
Queere Revolution im Schützengraben
Video des Tages
Queere Liebe im Abschiebezentrum
Interview
Jonas Ems: Ereignisse in "Schattenseite" sind "real schon so passiert"
Verzicht, Disziplin und Kraftsport
"Ich wollte fit sein": Ricarda Lang nahm 40 Kilo ab
Heimkino
Die Selbstfindung eines queeren Star-Athleten