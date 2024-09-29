Heute, 08:30h 1 Min.

In Frankfurt am Main kam es in der Nacht zu Samstag zu einem queer­feindlichen Angriff. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 01:55 Uhr vor einem Kiosk in der Großen Friedberger Straße.



Nach bisherigen Erkenntnisse beleidigte ein 21-Jähriger zwei Personen zunächst mit abfälligen Äußerungen und schlug und ihnen anschließend mit der Faust ins Gesicht. Die eingesetzten Beamt*­innen trafen alle Beteiligten vor Ort an.



"Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die beiden Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Ziel des Angriffs wurden", heißt es im Polizeibericht. Nähere Angaben zum Angreifer wurden darin nicht gemacht.



Die Ermittlungen wegen Körper­ver­letzung und Beleidigung dauern an. (cw/pm)