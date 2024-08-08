München: Nazi-Parolen an Queer-Zentrum gesprüht

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55572
  • Heute, 14:38h 1 Min.

Symbolbild

Bei queer­feindlichen Schmierereien in München entstand in der vergangenen Woche ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das meldete die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am Sonntag.

Laut Polizeibericht besprühten Unbekannte im Zeitraum von Sonntag (19. Oktober 2025) gegen 23:55 Uhr bis Mittwoch (22. Oktober 2025) gegen 22 Uhr die Außenfassade eines Zentrums für queere Personen in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Unter den Graffitis befanden sich auch "Zeichen mit Bezug zum Nationalsozialismus".

Das gleiche Zeichen sowie "queer­feindliche Tags" wurden zudem an einem Stromkasten und einer Taxirufsäule vor einem weiteren Treffpunkt der LGBTI-Community festgestellt.

Die Münchner Polizei sucht nun Zeug*­innen und fragt: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Blumen- und Müllerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. (089) 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (4) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt LGBTI-feindliche Gewalt in München
27.01.25 | Polizeibericht
Queer­feindlicher Übergriff an Münchner Tramstation
04.12.24 | Polizeibericht
Queer­feindliche Attacke in Münchner U-Bahn
05.10.24 | Polizeibericht
Zwei Männer überfallen trans Frau in München
24.09.24 | Polizeibericht
Oktoberfest: Jugendlicher queer­feindlich beleidigt und bespuckt
09.08.24 | Zeug*­innen gesucht
Überfall auf schwulen Münchner mit Schreckschusspistole
08.08.24 | Bild des Tages
München: Über 1.500 Menschen bei Protestaktion gegen Transphobie
-w-
Neu auf queer.de
Potsdam
Joop-Team von Interesse an Lebenswerk-Ausstellung begeistert
Henrike Müller
Bremen bekommt queere Umweltsenatorin
Zeug*­innen gesucht
München: Nazi-Parolen an Queer-Zentrum gesprüht
Verbotene Liebe
Queere Revolution im Schützengraben
Video des Tages
Queere Liebe im Abschiebezentrum
Interview
Jonas Ems: Ereignisse in "Schattenseite" sind "real schon so passiert"
Verzicht, Disziplin und Kraftsport
"Ich wollte fit sein": Ricarda Lang nahm 40 Kilo ab
Heimkino
Die Selbstfindung eines queeren Star-Athleten