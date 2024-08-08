München: Nazi-Parolen an Queer-Zentrum gesprüht

Heute, 14:38h 1 Min.



Bei queer­feindlichen Schmierereien in München entstand in der vergangenen Woche ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das meldete die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am Sonntag.



Laut Polizeibericht besprühten Unbekannte im Zeitraum von Sonntag (19. Oktober 2025) gegen 23:55 Uhr bis Mittwoch (22. Oktober 2025) gegen 22 Uhr die Außenfassade eines Zentrums für queere Personen in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Unter den Graffitis befanden sich auch "Zeichen mit Bezug zum Nationalsozialismus".



Das gleiche Zeichen sowie "queer­feindliche Tags" wurden zudem an einem Stromkasten und einer Taxirufsäule vor einem weiteren Treffpunkt der LGBTI-Community festgestellt.



Die Münchner Polizei sucht nun Zeug*­innen und fragt: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Blumen- und Müllerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?



Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. (089) 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cw/pm)