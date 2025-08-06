Bremen bekommt queere Umweltsenatorin

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Henrike Müller (Bild: Grüne Fraktion Bremen)

Henrike Müller (Grüne) soll Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft in Bremen werden. "Das Amt einer Senatorin ist eine große Ehre und eine ebenso große Herausforderung", sagte die queere Politikerin bei ihrer Vorstellung. Der Landesvorstand der Grünen schlug die 49-Jährige einstimmig vor. Müller soll die Nachfolge von Kathrin Moosdorf (Grüne) antreten, die Anfang Oktober ihren Rücktritt erklärt hatte.

Henrike Müller ist aktuell Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bremen. Wer ihr Amt übernimmt, ist noch unklar. Die Politikwissenschaftlerin wurde 1975 in Dessau in Sachsen-Anhalt geboren. Seit 2015 ist sie Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, wo sie für die Fraktion unterschiedliche Politikbereiche verantwortete und unter anderem Sprecherin für Europapolitik, Wissenschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik und Geschlechterpolitik war. Immer wieder startete Müller auch queerpolitische Initiativen.

Über die Personalie soll auf der Landesmitgliederversammlung am 5. November entschieden werden. Die Bremische Bürgerschaft muss Müller dann als Senatsmitglied wählen.

Kathrin Moosdorf legte ihr Amt am 4. Oktober nieder. In einer persönlichen Erklärung räumte die Grünen-Politikerin damals Versäumnisse in der Kommunikation rund um die Entlassung ihrer Staatsrätin Irene Strebl ein. Die Versetzung der Beamtin in den einstweiligen Ruhestand und widersprüchliche Aussagen der Senatorin zu den Gründen stießen auf Kritik. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. (cw/dpa)

