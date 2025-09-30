Österreichs Kanzler klar für Teilnahme Israels am ESC

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55575
  • Gestern, 15:36h 2 Min.

Christian Stocker ist seit März 2025 Bundeskanzler der Republik Österreich (Bild: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten / wikipedia)

Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich klar für die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) im Mai 2026 in Wien ausgesprochen. "Ich würde es für einen fatalen Fehler halten, Israel auszuschließen. Schon aufgrund unserer Geschichte würde ich das niemals befürworten", sagte Stocker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur vor dem Hintergrund von Österreichs Mitverantwortung am Holocaust.

Mit der Waffenruhe im Gazastreifen habe sich die Situation verändert. Stocker räumte aber ein, dass die Debatte um die Teilnahme Israels zumindest bisher einen Schatten auf die Veranstaltung werfe.

Im Dezember will die Europäische Rundfunkunion (EBU) abschließend mit ihren Mitgliedern über die Frage beraten. Einige Staaten wie Spanien, die Niederlande und Irland haben im Fall eines israelischen Auftritts mit Boykott gedroht, da Israel für das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung verantwortlich sei (queer.de berichtete).

Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker der islamistischen Hamas und anderer Terroristen in Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 verschleppt wurden.

Nach dem Sieg des queeren österreichischen Countertenors JJ mit seinem Song "Wasted Love" im vergangenen Jahr beim ESC in Basel findet der 70. ESC in Wien statt. Der öffentlich-rechtliche Österreichische Rundfunk (ORF) organisiert das größte Musikevent der Welt. "Wir werden uns gerne als ein weltoffenes Gastgeberland präsentieren", sagt Stocker. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (52) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Eurovision Song Contest
14.10.25 | Eurovision Song Contest
EBU: Keine ESC-Sondersitzung zu Israel-Teilnahme
10.10.25 | "I Still Believe"
Neuer Song: Die No Angels sind zurück
10.10.25 | Interview
Nemo: "Ich glaube, 'Arthouse' ist ein queeres Album!"
10.10.25 | Debütalbum
Nemo im Schlaraffenland
06.10.25 | Eurovision Song Contest
Merz für ESC-Verzicht Deutschlands bei Ausschluss Israels
30.09.25 | Israel
Queeres Filmfestival Tel Aviv ehrt Debra Messing und Dana International
-w-
Neu auf queer.de
Video des Tages
Feel-Good-Hymne über Freundschaft und Zusammenhalt
Organisiert von den Literatunten
1000. Online-Lesung der Reihe "#allabendlichqueer" mit Lutz van Dijk
Mietwucher
Berlin: Die AHA kann vorerst in ihren Räumen bleiben
Gewinnspiel
Brandi Carlile
Bild des Tages
Schwule Fantasien am Strand
"Stadtbild"-Debatte
Spahn legt nach: "Wo Juden, Schwule, Frauen sich nicht hintrauen"
Schwuler Regisseur
Pier Paolo Pasolini: Ermordet auf der Suche nach Sex
Eurovision Song Contest
Österreichs Kanzler klar für Teilnahme Israels am ESC