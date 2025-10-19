1000. Online-Lesung der Reihe "#allabendlichqueer" mit Lutz van Dijk

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Die Online-Lesereihe "#allabendlichqueer" feiert am 2. November 2025 ein besonderes Jubiläum: Zum 1000. Mal findet die Veranstaltung statt. Aus diesem Anlass liest der bekannte Autor Lutz van Dijk live aus Kapstadt und präsentiert exklusiv einen Auszug aus seinem neuen Buch "Die weite Welt  New York bis Kapstadt", das im März 2026 erscheinen wird.

Die Reihe "#allabendlichqueer" wird seit dem 24. April 2020 von den Literatunten organisiert. Ursprünglich als kurzfristige Alternative zu den pandemiebedingt abgesagten Lesungen in Berlin gedacht, entwickelte sich das Format rasch zu einer festen Größe in der queeren Literaturszene. Initiator Gerd Bräutigam hatte die täglichen Online-Lesungen zunächst nur für einen Monat geplant  doch das Publikum wollte mehr.

In den vergangenen fünfeinhalb Jahren haben rund 300 Autor*­innen bei der Reihe gelesen, viele davon mehrfach. Seit September 2021 finden die Lesungen dreimal wöchentlich statt, organisiert von Jana Walther. Moderiert wird die Reihe derzeit von Karo Stein und Saskia de West, die seit Beginn dabei ist.

Neben der Vorstellung queerer Literatur verschiedenster Genres bietet #allabendlichqueer auch Raum für Begegnung und Austausch  eine soziale Funktion, die das Projekt weit über die reine Lesung hinaus zu einer festen Gemeinschaft gemacht hat.

Die Online-Lesung mit Lutz van Dijk am 2. November findet bei Zoom statt (Meeting-ID: 823 9253 7859, Kenncode: 375399). Der Einlass öffnet um 19:20 Uhr, die Lesung beginnt um 19:30 Uhr, im Anschluss ist Gelegenheit für Austausch. Die Plätze sind auf 100 begrenzt. (cw)

