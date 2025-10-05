Heute, 05:17h 1 Min.



Rechtsextreme Störaktionen und Übergriffe auf Christopher-Street-Day-Veranstaltungen haben in Deutschland deutlich zugenommen. Das geht aus einem neuen "Sicherheitsreport" der Amadeu Antonio Stiftung hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Demnach waren CSDs in diesem Jahr so häufig Ziel rechtsextremer Angriffe wie noch nie zuvor.



Der Report beleuchtet erstmals systematisch, wie organisierte rechte Gruppen gezielt Veranstaltungen der queeren Community angreifen  Orte, die für demokratische Sichtbarkeit, Solidarität und Empowerment stehen.



Der "Sicherheitsreport" basiert auf Medien- und Social-Media-Monitoring, einer Umfrage unter CSD-Veranstalter*­innen sowie Analysen der Forschungsstellen CeMAS und democ. Er enthält zudem Fallbeispiele, Betroffenenberichte und konkrete Handlungsempfehlungen für besseren Schutz und Solidarität.



CSDs seien gerade in ländlichen Regionen wichtige Orte der demokratischen Zivilgesellschaft, betont die Stiftung. Umso dringlicher sei ein entschiedenes Vorgehen gegen rechtsextreme Queer­feindlichkeit.



Die 20-seitige Publikation "Queer­feindlichkeit sichtbar machen  Sicherheitsreport zu rechtsextremen Angriffen auf CSDs" gibt es kostenlos als PDF zum Download. (mize)