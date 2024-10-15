"Lieblingsmensch": Lucy Diakovska zeigt erstmals ihre Freundin

Heute, 08:04h 3 Min.

Aus der "Situationship" ist echte Liebe geworden. Lucy Diakovska (49) hat ihre Beziehung auf Instagram offiziell gemacht und zeigt sich erstmals mit ihrer Partnerin. Die ehemalige Dschungelkönigin teilte ein Video, das intime Einblicke in ihr Liebesleben gewährt.



In mehreren Clips und Fotos sind die beiden Frauen in verschiedenen Alltagssituationen zu sehen  mal gemeinsam im Auto, mal am Flughafen oder ausgelassen tanzend in einem Fußballstadion. Dazu verfasste die No-Angels-Sängerin einen berührenden Liebesbrief an ihre Partnerin, die sie als ihren "Lieblingsmenschen" bezeichnet.



Eine bekannte Musikerin



Bei der Frau an Diakovskas Seite handelt es sich um niemand Geringeres als Yasmin Ines Hofer, die in der Branche unter dem Namen Yasi Hofer bekannt ist. Die 33-jährige Gitarristin hat bereits mit zahlreichen Stars zusammengearbeitet und stand sowohl mit den No Angels als auch mit Robbie Williams auf der Bühne.



Besonders eng ist ihre Verbindung zu Helene Fischer. Seit 2022 gehört Hofer zur Live-Band der Schlagerkönigin und begleitete sie auf den Touren.

Lucy Diakovska: "Wie ein Blitz in meinem Leben"

In ihrem Instagram-Post wird Diakovska geradezu poetisch. "Ich schreibe heute als eine Frau, die immer mehr die Bedeutung von Glück und Liebe versteht, lebt und vor allem fühlt", formuliert sie. Ihre Partnerin sei "wie ein Blitz" in ihr Leben gekommen  "unerwartet, ehrlich, bedeutend". Mit dieser Formulierung spielt sie bewusst auf Helene Fischers Hit "Blitz" an.



Besonders das musikalische Talent ihrer Freundin lässt Diakovska ins Schwärmen geraten. "Dein Talent umfasst ein musikalisches Universum, das Millionen Bilder beheimatet", schreibt sie. Ein Fan ihrer Partnerin sein zu dürfen und Teil ihrer Welt zu sein, bezeichnete die Sängerin als ihr "größtes Privileg".



Emotionale Liebesbekundungen auf beiden Seiten



Hofer zeigte sich in ihrer Antwort nicht weniger gefühlvoll. "Danke für diese Worte und vor allem, Danke für Dich, danke für Dich in meinem Leben", gab sie zurück. Liebe, Vertrauen, Freude und Sicherheit  genau diese Gefühle habe sie, wenn beide zusammen seien.



Erst im Dschungelcamp Anfang des Jahres hatte Diakovska noch vorsichtig von einer "Situationship" statt einer festen Beziehung gesprochen. Inzwischen hat sich offenbar mehr daraus entwickelt, und die Sängerin steht nun offen zu ihrer Liebe.

Prominente Glückwünsche

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Neben zahlreichen begeisterten Fans freuten sich auch diverse Promis über das Liebesglück des Paares.



Diakovskas No-Angels-Kollegin Nadia Benaissa kommentierte mit "Wunderschön", während Moderator Steffen Hallaschka scherzhaft seinen Segen erteilte. Auch Schauspielerin Katy Karrenbauer, Schlagersängerin Marina Marx und Musikerin Conchita Wurst hinterließen Herz-Emojis unter dem Post. (cw/spot)