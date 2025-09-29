Liebeskummer, Kokain und Geiselnahme: "Das hat tatsächlich richtig Spaß gemacht"

Heute, 08:20h 5 Min.

In den kommenden Folgen gerät Robin (Fabian Hanis) in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in eine Abwärtsspirale aus Misstrauen, Liebeskummer und Selbstzweifeln  bis hin zu einer dramatischen Geiselnahme, nachdem er Kokain konsumiert hat. Eine Entscheidung, die nie gute Folgen hat.



Für Fabian Hanis war diese Storyline eine der intensivsten seiner bisherigen GZSZ-Zeit. Im Interview spricht er über emotionale Drehtage, spontane Schauspielmomente und Robins Kampf gegen den eigenen Absturz. Doch kann er sich am Ende selbst retten  oder steuert er unaufhaltsam auf die Katastrophe zu?

Robin steht in den kommenden Folgen stark unter Druck  Geldsorgen, Misstrauen, Liebeskummer und schließlich ein echter emotionaler Absturz. Wie hast du dich auf diese intensive Phase vorbereitet?



Bei der Szene habe ich mich voll auf meine Intuition verlassen. Ich finde das aber spannend, weil es mich als Schauspieler fordert  man reagiert direkter, emotionaler, spontaner. Gerade bei intensiven Szenen kann das eine ganz besondere Energie freisetzen.



Die Szenen mit Erik und Moritz zeigen sehr unterschiedliche Seiten von Robin  Wut, Misstrauen, aber auch Verletzlichkeit. Wie findest du die Balance zwischen diesen Emotionen?



Das Schöne an der Schauspielerei ist, dass ich in jeder Szene mit meiner Figur in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann. Da ich in allen Szenen selbst spiele, entsteht am Ende  durch die Abfolge  für die Zuschauer*innen eine Figur mit vielen Facetten. Diese Vielfalt finde ich spannend.



Als Robin erfährt, dass Moritz ihn trotz aller Zweifel liebt, ist das ein Wendepunkt. Was bedeutet dieser Moment für Robin  und wie war es, diese Szene zu drehen?



Für meine Rolle Robin ist das ein enorm wichtiger Moment. Zum ersten Mal hat er das Gefühl, dass jemand wirklich an ihn glaubt und sich für ihn einsetzt. Das gibt ihm Kraft und Hoffnung, dass sich alles wieder zum Guten wenden kann. Nach all den aufgeladenen Szenen war das tatsächlich mal eine sehr angenehme Szene zu drehen. (lacht)



Auf der Halloweenparty erwischt Robin Moritz beim Fremdknutschen  und verliert die Kontrolle. Wie war es, diesen emotionalen Ausbruch zu spielen?



Das hat tatsächlich richtig Spaß gemacht. Alles, was man im echten Leben natürlich niemals tun würde, macht vor der Kamera großen Spaß. Diese Extreme sind für einen Schauspieler einfach ein Geschenk.

Warst du selbst schon einmal in einer ähnlichen Situation?



Klar, ich habe auch schon erlebt, dass ein Crush von mir jemand anderen geküsst hat. Das tut weh  aber das Leben geht weiter.



Zwischen Robin und Erik gibt es immer wieder Reibung, aber auch Respekt. Wie würdest du ihr Verhältnis aktuell beschreiben?



Ich glaube, Erik versteht grundsätzlich, was Robin durchmacht. Aber Erik hat sich so stark weiterentwickelt, dass er inzwischen an einem Punkt ist, an dem er nicht mehr nachvollziehen kann, warum Robin sich nicht ändert. Das sorgt für Konflikte, aber auch für eine interessante Dynamik.



Szene aus Folge 8389: Erik (Patrick Heinrich, l.) kann Robins (Fabian Hanis) Entschuldigung nicht akzeptieren (Bild: RTL / Rolf Baumgartner)

Robins Geschichte ist oft von Selbstzweifeln geprägt. Was magst du persönlich an dieser Figur  und wo fällt es dir schwer, ihn zu verstehen?



Schwer fiel es mir, seine kurze Zündschnur nachzuvollziehen. Ich bin privat das genaue Gegenteil  sehr geduldig und ruhig. Aber genau das war die Herausforderung, die ich mochte. Robins Charakter ist kompliziert, und das macht ihn als Rolle spannend.



Wenn du auf Robins Entwicklung in dieser Woche schaust  glaubst du, dass er auf dem Weg der Vergebung ist oder weiter in den Abgrund rutscht?



Wenn bestimmte Dinge nicht passieren würden, wäre er auf einem guten Weg. Leider trifft Robin oft Entscheidungen, die ihn weiter runterziehen werden.



Gibt es eine Szene oder einen Moment aus dieser Storyline, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist  vielleicht auch hinter den Kulissen?



Definitiv die Geiselnahme. Wir haben den ganzen Tag in Gerners Townhouse gedreht  das war unglaublich intensiv. Ich bin dabei mehrmals an meine körperlichen Grenzen gekommen. Eine Geiselnahme ist ein absoluter Ausnahmezustand, und ich wollte unbedingt, dass man Robin das auch ansieht.



Wie kommt es zu der Entführung  und wie geht es danach weiter?



Robin erwischt Moritz beim Fremdknutschen und bekommt nicht mit, dass Moritz seinem Gegenüber im nächsten Moment klarmacht, dass er vergeben ist. Dann taucht Julian auf und bietet Robin Koks an  ein extrem ungünstiger Moment. Robin trifft die falsche Entscheidung und nimmt das Koks. Ab da geht alles bergab: Er trifft also eine fatale Entscheidung nach der anderen, bis er am Ende keine andere Wahl mehr hat als Demnächst bei GZSZ!

Vorschau (Achtung Spoiler!)



GZSZ-Folge 8.387 am Dienstag, 28.10.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Als Moritz Robin über seine Vergangenheit als Callboy aufklärt, fragt Robin sich verstört, ob er Moritz noch vertrauen kann. Doch Robin muss einsehen, dass Moritz' Vertrauen in ihn auch alles andere als selbstverständlich ist.



GZSZ-Folge 8.388 am Mittwoch, 29.10.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Erik bekommt betroffen mit, dass Robin neue Geldsorgen ins Haus stehen. Er glaubt, dass Robin eine Chance verdient hat, und macht ihm ein großzügiges Angebot. Unter einer Bedingung: Er gibt Paul das (vermeintlich) gestohlene Geld zurück.



GZSZ-Folge 8.389 am Donnerstag, 30.10.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Robin will sich bei Erik für seinen Wutausbruch entschuldigen. Doch Erik macht klar, dass Robin bei ihm unten durch ist. Als Robin dann auch noch Moritz auf der Halloweenparty beim Fremdknutschen erwischt, knallen bei ihm alle Sicherungen durch.



GZSZ-Folge 8.390 am Freitag, 31.10.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Moritz versucht, über Telefon Robin zu überzeugen, rauszukommen. Währenddessen verschafft sich Erik unbeobachtet Zutritt ins Townhouse und kann dort fast zu Robin durchdringen. Doch dann eskaliert die Situation



GZSZ-Folge 8.391 am Montag, 03.11.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Moritz wirft sich vor, mit seinem Fremdkuss Robins Wut befeuert zu haben. Auch Erik glaubt, dass er durch seine Vorverurteilung zu Robins Ausraster beigetragen hat. Doch für Matilda ist Erik wegen seines mutigen Einsatzes ein Held. Der Schuldige ist ein anderer



GZSZ-Folge 8.392 am Dienstag, 04.11.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Julian hat Angst, dass Matilda Gerner erzählt, wie er im Rausch seinen Schlüssel Robin überlassen hat. Als Lilly hört, wie Julian sich rausreden will, reagiert sie enttäuscht. Julian muss sich fragen, ob er wirklich mit der Lüge über seine Schuld am Geiseldrama leben will