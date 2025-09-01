Auszeichnung für SchwuZ-Musical "Flush"

Heute, 09:37h 1 Min.



Der Cast von "Flush": Robin Cadet, Jurassica Parka und Felix Heller spielen insgesamt 18 verschiedene Rollen

Das queere SchwuZ-Musical "Flush" wurde in der Kategorie "Bestes Tondesign" mit dem Deutschen Musical Theater Preis 2025 ausgezeichnet. Den Preis teilen sich Mikael "Leakim" Johansson (musikalische Leitung und Arrangements) und Angus Meister (Tontechnik). Nominiert war "Flush" auch in den vier weiteren Kategorien "Bestes Musical", "Bester Darsteller in einer Hauptrolle" (Robin Cadet), "Beste Regie" (Marco Krämer-Eis) sowie "Bestes Kostüm- und Maskenbild" (Daniel Unger).



Die Preisverleihung fand am Montagabend im Berliner TIPI am Kanzleramt statt. Der Hauptpreis ging an das Musical "Die Weiße Rose" vom Festspielhaus Neuschwanstein.



"Flush" feierte im April 2025 im Berliner SchwuZ Premiere. Das Stück porträtiert auf unterhaltsame Weise die verschiedensten Szenarien, die man nachts auf einer queeren Clubtoilette erleben kann (queer.de berichtete). Zum Cast gehört neben Robin Cadet und Felix Heller auch die Dragqueen Jurassica Parka, gegen die aktuell "wegen des Verdachts der Verbreitung und des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten" ermittelt wird (queer.de berichtete). Im SchwuZ findet nach einem erfolglosen Insolvenzverfahren am 1. November die letzte Party statt (queer.de berichtete).

Der Deutsche Musical Theater Preis ist der einzige Preis in Deutschland, der das Genre Musical in seiner gesamten Vielfalt würdigt und in den Mittelpunkt stellt. 2022 wurde der LGBTI-Aktivist Johannes Kram für seine "Operette für zwei schwule Tenöre" in der Kategorie "Beste Liedtexte" ausgezeichnet (queer.de berichtete). (mize)