Prozess in Verden: Mann soll Ehemann vergewaltigt haben

Heute, 10:09h 2 Min.



Symbolbild (Bild: freepic)

Ein 52 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Nienburg muss sich ab Mittwoch erneut vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seinen schlafenden Ehemann im September 2020 vergewaltigt zu haben.



Nach einem Bericht der Regionalzeitung "Die Harke" (Bezahlartikel) verhandelt das Landgericht Verden ab 9:15 Uhr über die Berufung gegen ein Urteil des Nienburger Schöffengerichts. Dieses hatte den Angeklagten im Januar zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und zu einer Zahlung von 4.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Die Verteidigung legte dagegen Berufung ein.



"Ich lag im Bett auf dem Bauch, er riss meine Unterhose runter und hat meine Hände festgehalten", hatte der 35-Jährige vor dem Schöffengericht ausgesagt. "Er sah, dass ich Schmerzen hatte, aber das war ihm egal. Ich habe immer wieder Nein gesagt." Der 52-Jährige habe sich in der Beziehung sehr kontrollierend verhalten immer wieder Sex von ihm gefordert, so das mutmaßliche Opfer.



Die Verteidigung bestritt die Tat und argumentierte, der jüngere Partner habe den Angeklagten aus aufenthaltsrechtlichen Gründen immer wieder aufgesucht und verlassen. Außerdem habe er beantragt, dass der Name des Deutschen in seinen Ausweis eingetragen werde.



Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte die Tat begangen hatte. Der Richter betonte, die möglichen Motive des 35-Jährigen hinsichtlich seines Aufenthaltsstatus seien nicht entscheidend für die strafrechtliche Bewertung. (cw)