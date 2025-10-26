Prozess in Verden: Mann soll Ehemann vergewaltigt haben

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55601
  • Heute, 10:09h 2 Min.

Verden (Aller)

Symbolbild (Bild: freepic)

Ein 52 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Nienburg muss sich ab Mittwoch erneut vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seinen schlafenden Ehemann im September 2020 vergewaltigt zu haben.

Nach einem Bericht der Regionalzeitung "Die Harke" (Bezahlartikel) verhandelt das Landgericht Verden ab 9:15 Uhr über die Berufung gegen ein Urteil des Nienburger Schöffengerichts. Dieses hatte den Angeklagten im Januar zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und zu einer Zahlung von 4.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Die Verteidigung legte dagegen Berufung ein.

"Ich lag im Bett auf dem Bauch, er riss meine Unterhose runter und hat meine Hände festgehalten", hatte der 35-Jährige vor dem Schöffengericht ausgesagt. "Er sah, dass ich Schmerzen hatte, aber das war ihm egal. Ich habe immer wieder Nein gesagt." Der 52-Jährige habe sich in der Beziehung sehr kontrollierend verhalten immer wieder Sex von ihm gefordert, so das mutmaßliche Opfer.

Die Verteidigung bestritt die Tat und argumentierte, der jüngere Partner habe den Angeklagten aus aufenthaltsrechtlichen Gründen immer wieder aufgesucht und verlassen. Außerdem habe er beantragt, dass der Name des Deutschen in seinen Ausweis eingetragen werde.

Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte die Tat begangen hatte. Der Richter betonte, die möglichen Motive des 35-Jährigen hinsichtlich seines Aufenthaltsstatus seien nicht entscheidend für die strafrechtliche Bewertung. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (15) Teilen Reddit

Verden (Aller)
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Boulevard
28.10.25 | Videoclip voller Liebe
"Lieblingsmensch": Lucy Diakovska zeigt erstmals ihre Freundin
28.10.25 | Ermittlungen
Tod von Sylts Ex-Bürgermeister noch immer ungeklärt
28.10.25 | Prozess um Vergewaltigung
"Im Anus des Opfers wurde Sperma des Angeklagten gefunden"
27.10.25 | Aus Habgier
London: Pornodarsteller erhält nach kaltblütigem Mord an schwulem Paar lebenslang
27.10.25 | Fernsehen
TV-Star Jaecki Schwarz über das Unnötigste, das er je kaufte
26.10.25 | Verzicht, Disziplin und Kraftsport
"Ich wollte fit sein": Ricarda Lang nahm 40 Kilo ab
Neu auf queer.de
Kurz vor 70. Geburtstag von Roland Emmerich
ARD zeigt Doku über schwulen "Meister der Apokalypse"
Klade I
Gefährliche Mpox-Variante in Kalifornien aufgetaucht
"Diplomatischer Skandal"
Maik Brückner: Bundes­regierung nimmt "schulterzuckend" US-Diskriminierung hin
Fehlende Förderung
Berlin: Fachstelle Bi+ steht auf der Kippe
Entscheidung gefallen
Gay Games 2030 in Perth
Landkreis Nienburg
Prozess in Verden: Mann soll Ehemann vergewaltigt haben
Deutscher Musical Theater Preis
Auszeichnung für SchwuZ-Musical "Flush"
Interview
Liebeskummer, Kokain und Geiselnahme: "Das hat tatsächlich richtig Spaß gemacht"