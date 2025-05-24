Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55610
  • Heute, 05:04h 2 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (Bild: Bundes­regierung / Marvin Ibo Güngör)

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seinem Besuch in Ankara eine klare Positionierung zur Menschenrechtssituation in der Türkei gefordert. Merz müsse Demokratiedefizite im Land ansprechen, sagte Emma Sinclair-Webb, Türkei-Vertreterin von HRW, der Deutschen Presse-Agentur.

Wenn man ein Land unter anderem in der Verteidigungspolitik auf seiner Seite haben wolle, "dann sollte Europa, und Deutschland, ein Interesse daran haben, dass dieses Land zumindest die grundlegendsten Regeln einhält: die Ergebnisse von Wahlen zu respektieren und ein gewisses Maß an Respekt für die Demokratie zu zeigen".

"Dieses Jahr haben wir den schwersten Angriff auf die türkische Demokratie erlebt", sagte Sinclair-Webb. Die größte Oppositionspartei CHP werde mit Gerichtsverfahren überzogen, die Ermittlungen gegen den inhaftierten Erdogan-Gegner Ekrem Imamoglu zielten nicht nur auf ihn, sondern auf die gesamte Partei ab. Sinclair-Webb prangerte auch Repressalien gegen Medien sowie die Diskriminierung von queeren Menschen an, die sich nach ihren Angaben noch verschärfen könnte. Ein aktueller Gesetzentwurf der türkischen Regierung will sexuelle und geschlechtliche Minderheiten mit einem "Propaganda"-Gesetz nach dem Vorbild Russlands verfolgen lassen und sieht dafür auch Haftstrafen vor (queer.de berichtete). Die Türkei dürfe nicht ungestraft mit der "völligen Zerstörung der Demokratie" davonkommen, sagte die HRW-Vertreterin.

Merz wird am Mittwoch im Nato-Land Türkei erwartet. Bei den Gesprächen mit Erdogan am Donnerstag dürfte es unter anderem um den Ukraine-Krieg und die Friedensbemühungen im Nahen Osten gehen. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (13) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Türkei
17.10.25 | Gesetzentwurf gegen LGBTI-"Propaganda"
"Schlimmer als in Russland": Türkei will queere Menschen strafrechtlich verfolgen
19.09.25 | "All of Us Strangers" & Co.
Türkei zensiert queere Filme und Songs
11.08.25 | Türkei
Amnesty-Kampagne für queere Aktivist*­innen
06.08.25 | Repressionen
Türkischer LGBTI-Aktivist nach kritischer Rede vor dem Europarat festgenommen
29.06.25 | Türkei
Istanbul: Festnahmen statt CSD
24.05.25 | Türkei
Erdogan ruft zu "Kampf gegen die LGBT-Perversion" auf
-w-
Neu auf queer.de
Girl Power und kein Ende
No Angels verlängern Jubiläumstour: Diese Städte sind neu dabei
Lebenszeichen
"Massiver Krampfanfall": Ex-Pornostar Brent Corrigan meldet sich nach drei Jahren zurück
"Einzigartiger TV-Moment"
"Tödliches Spiel  Das Live-Krimi-Dinner": Bill Kaulitz erobert die ARD-Primetime
Zahlen vom Statistischen Bundesamt
Mehr als 22.000 Menschen haben Geschlechtseintrag nach SBGG geändert
Queer­feindlichkeit
Wegen Regenbogen­fahnen: Syrische Influencerin verlässt Dänemark
Nach Kinderpornografie-Vorwürfen
BKA-Theater sagt alle Auftritte von Jurassica Parka ab
Gewinnspiel
Falco
Gefährlich und mysteriös?
Eine einzigartige Ausstellung über Sex Spaces in Berlin