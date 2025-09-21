Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55616

Zahlen vom Statistischen Bundesamt

Mehr als 22.000 Menschen haben Geschlechtseintrag nach SBGG geändert

Seit dem 1. November vergangenen Jahres können Menschen relativ leicht ihren Geschlechtseintrag beim Standesamt ändern. Welche Vorher-Nachher-Kombination am häufigsten vorkam.


22.000 Menschen nahmen bislang das Selbst­bestimmungs­gesetz in Anspruch. (Bild: IMAGO / Steinach)

  • Heute, 12:15h 2 Min.

Seit Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes (SBGG) vor knapp einem Jahr haben mehr als 22.000 Menschen in Deutschland ihren Geschlechtseintrag im Geburtenregister ändern lassen. Das geht aus einer Auswertung teils vorläufiger Daten der Monate November 2024 bis Juli 2025 durch das Statistische Bundesamt hervor. Neuere Daten liegen nicht vor.

Vor allem im ersten Monat des neu geltenden Gesetzes, im November 2024, ergriffen viele Menschen die Möglichkeit: 7.057 Personen änderten in dem Monat ihren bestehenden Eintrag. Erlaubt sind die Ausprägungen männlich, weiblich, divers und ohne Angabe. In den Folgemonaten gingen die Zahlen leicht, aber kontinuierlich zurück, von 2.936 im Dezember 2024 auf 1.244 im Juli 2025.

- Werbung -
Video - Erlebe die Welt und wir fliegen dich hin - KLM Royal Dutch Airlines

Änderung war vorher auch erlaubt, aber kompliziert, teuer und entwürdigend

Eine Änderung war auch vor dem 1. November 2024 schon möglich, allerdings weniger einfach nach dem verhassten Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981. Das zeigen auch die Zahlen: In den zehn Monaten vor Inkrafttreten des Gesetzes  Januar bis Oktober 2024  nahmen bundesweit insgesamt nur 596 Menschen eine solche Änderung vor.

Seit Inkrafttreten des SBGG können Menschen relativ einfach über eine Erklärung beim Standesamt ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern lassen. Anmelden müssen sie dies drei Monate im Voraus. Mit dem zuvor geltenden Transsexuellengesetz war für Betroffene über 40 Jahre lang eine langwierige und kostspielige Prozedur mit Gutachten und Gerichtsbeschlüssen verbunden. Dabei mussten trans Menschen sehr intime und entwürdigende Fragen beantworten, etwa zu ihrem Masturbationsverhalten. 

In welche Richtung geändert wurde

Die Statistiker*innen weisen darauf hin, dass nicht alle Änderungskombinationen separat ausgewiesen werden. Bei selten auftretenden Vorher-Nachher-Kombinationen gebe es nur geringe Fallzahlen. Zudem nennen sie die Änderungsrichtung zunächst nur für die beiden Monate des Jahres 2024. Das Ergebnis: "33 Prozent der vorliegenden Erklärungen in 2024 betreffen Änderungen des Eintrags von männlich zu weiblich und 45 Prozent von weiblich zu männlich, was mehr als drei Viertel aller Änderungen umfasst." (dpa/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (61) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Selbstbestimmungsgesetz
24.10.25 | Attacke auf Selbst­bestimmung
Fall Liebich als Vorwand: CDU-Justizministerinnen machen Stimmung gegen SBGG
17.10.25 | "Kalte Füße bekommen"
Bundesrat setzt Abstimmung über Dobrindts Sonderregister ab
14.10.25 | Selbst­bestimmungs­gesetz
Kippt der Bundesrat Dobrindts Sonderregister?
02.10.25 | Kommentar
Sonderregister: Warum schweigt die Datenschutz­beauftragte?
26.09.25 | Flüchtiger Rechtsextremist
Marla Svenja Liebich soll Behörden über Flucht informiert haben
21.09.25 | Selbst­bestimmungs­gesetz in der Praxis
Diverser Geschlechtseintrag: Für das Recht auf den Zweitpass!
-w-
Neu auf queer.de
Girl Power und kein Ende
No Angels verlängern Jubiläumstour: Diese Städte sind neu dabei
Lebenszeichen
"Massiver Krampfanfall": Ex-Pornostar Brent Corrigan meldet sich nach drei Jahren zurück
"Einzigartiger TV-Moment"
"Tödliches Spiel  Das Live-Krimi-Dinner": Bill Kaulitz erobert die ARD-Primetime
Zahlen vom Statistischen Bundesamt
Mehr als 22.000 Menschen haben Geschlechtseintrag nach SBGG geändert
Queer­feindlichkeit
Wegen Regenbogen­fahnen: Syrische Influencerin verlässt Dänemark
Nach Kinderpornografie-Vorwürfen
BKA-Theater sagt alle Auftritte von Jurassica Parka ab
Gewinnspiel
Falco
Gefährlich und mysteriös?
Eine einzigartige Ausstellung über Sex Spaces in Berlin