Es soll das interaktive TV-Event des Jahres werden: Am 22. November um 20:15 Uhr ist Bill Kaulitz der Hauptdarsteller im zweistündigen TV-Special "Tödliches Spiel  Das Live-Krimi-Dinner", das live im Ersten sowie im österreichischen Sender ORF 2 übertragen wird.



Der 36-jährige Sänger und Realitydarsteller übernimmt dabei die Rolle des "exzentrischen Partyplaners Angel", teilte die ARD am Mittwoch mit. Kaulitz soll in der Sendung "mit Glamour, Witz und der nötigen Portion Chaos für einen schillernden Twist" sorgen. Zum ersten Mal wird das Krimispiel live für das Fernsehen inszeniert und dabei von den Darstellenden komplett improvisiert.



"Ich freue mich riesig, den Partyplaner Angel spielen zu dürfen. Es ist eine völlig neue Herausforderung, auf die ich unglaublich gespannt bin und vor der ich großen Respekt habe", erklärte Kaulitz. "Ich fühle mich sehr geehrt, gefragt worden zu sein, und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit so großartigen Schauspielern live im Fernsehen auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, das wird ein sehr einzigartiger TV-Moment."



Das Publikum erwartet ein hochkarätiges Ensemble mit Uwe Ochsenknecht als Gastgeber sowie Martina Hill, Max Giermann, Verena Altenberger, Annette Frier, Serkan Kaya und Juergen Maurer als Gäste eines Dinners in prachtvoller Schlosskulisse.



Die Handlung: Zu seinem 70. Geburtstag versammelt Brettspiel-Mogul Maximilian Kampstahl seine Familie und Freunde. Doch bevor die Party beginnt und seine Nachfolge verkündet wird, geschieht ein Mord  und alle sind verdächtig. Das Publikum zu Hause kann per Anruf oder SMS mitraten, wer der Täter oder die Täterin ist, während ein Live-Publikum gemeinsam mit prominenter Unterstützung versucht, das Rätsel im Studio zu lösen.

Kaulitz kann die Handlung beeinflussen

Als Teil des Spielleiter-Teams begleitet Bill Kaulitz als "bunt-schriller" (ARD) Partyplaner nicht nur das Geschehen, sondern soll auch mit ausgefallenen Requisiten und Musik immer wieder für überraschende Wendungen sorgen. Gemeinsam mit Erzähler Harry (Axel Prahl) und Maestro Maurice (Jan Josef Liefers) kann er aktiv die Handlung beeinflussen und das Krimi-Spiel in neue Richtungen lenken.



"Tödliches Spiel  Das Live-Krimi-Dinner" ist eine Produktion von Constantin Entertainment, das bereits beliebte Shows wie "LOL: Last One Laughing", "Die Passion" oder "Genial daneben" produziert hat.



Bill Kaulitz schwimmt zur Zeit auf einer Erfolgswelle: Erst diesen Monat gewann seine Netflix-Realityshow "Kaulitz & Kaulitz" den Publikumspreis "Blauer Panther  TV & Streaming Award" (queer.de berichtete). Zuvor hatte die Realityshow bereits den Deutschen Fernsehpreis geholt (queer.de berichtete). Privat sorgte er zuletzt mit seiner mutmaßlichen Beziehung mit Realitystar Jannik Kontalis für Schlagzeilen (queer.de berichtete). (cw)