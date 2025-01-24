No Angels verlängern Jubiläumstour: Diese Städte sind neu dabei

Heute, 15:38h 3 Min.

Ihre Tour "Still In Love With You  Summer 2025" zu ihrem 25. Jubiläum war ein voller Erfolg  also hängen die No Angels weitere Auftritte dran. Aufgrund der "überwältigenden Nachfrage" geht die Reise im nächsten Jahr weiter. Dies gab der Konzertveranstalter Semmel Concerts Entertainment bekannt.



Sandy Mölling (44), Lucy Diakovska (49), Nadja Benaissa (43) und Jessica Wahls (48) treten 2026 in neun deutschen Städten auf. Wie im Sommer 2025 handelt es sich um eine Mischung aus eigenen Konzerten und Auftritten auf Festivals.

In diesen Städten treten die No Angels 2026 auf

Los geht es am 9. Mai 2026 in Thüringen im Erlebnis Bergwerk Merkes. Am 22. Mai spielen die No Angels dann beim Back For Good Festival in Landsweiler-Reden im Saarland.



Gut einen Monat später geht es weiter, beim Rainbow Festival in Köln am 27. Juni. Einen Tag danach steht das Steinbruch Open Air in Burglengenfeld in der Oberpfalz auf dem Programm. Am 2. Juli schaut die Girlband beim Bergwerk Festival in Porta Westfalica vorbei. Am 18. Juli ist die Freilichtbühne Eisenhüttenstadt dran. Beim Dreckburg Open Air in Salzkotten in Nordrhein-Westfalen gastieren die No Angels am 31. Juli.



Anfang August geht es für die Band für die beiden letzten Gigs nach Baden-Württemberg. Am 1. August stehen sie beim Summer Vibes Open Air im Stadtgarten Bopfingen auf der Bühne. Am 2. August beschließen sie ihre Tour im Graf Zeppelin Haus in Friedrichshafen.

25 Jahre No Angels

Die No Angels wurden 2000 durch die erste Staffel von "Popstars" bekannt, als Gewinner der ersten Casting-Show im deutschen Fernsehen. Damals war noch Vanessa Petruo (46) als fünftes Mitglied dabei. 2003 trennte sich die Band.



2007 starteten die No Angels ein Comeback, allerdings nur zu viert. Petruo hatte sich von der Musik abgewandt und ist mittlerweile als Neurowissenschaftlerin am USC Brain & Creativity Institute in Los Angeles tätig. 2008 trat das Quartett für Deutschland beim Eurovision Song Contest an, schaffte es mit "Disappear" aber nur auf den 23. Platz unter 25 Acts im ESC-Finale.

Nach dem Ausstieg von Nadja Benaissa war die Band ab 2010 kurzzeitig als Trio unterwegs. 2021 war Benaissa bei der bislang letzten Reunion wieder dabei. In dem Jahr veröffentlichten die No Angels ihr bisher letztes Studioalbum "20". Diesen Monat veröffentlichte die Gruppe allerdings erneut einen Song im Rahmen des diesjährigen RTL-Spendenmarathons (queer.de berichtete).



Zuletzt sorgte das lesbische Bandmitglied Lucy Diakovska für Schlagzeilen, weil sie erstmals ihre neue Freundin vorstellte: Dabei handelt es sich um die Musikerin Ines Hofer, die in der Branche unter dem Namen Yasi Hofer bekannt ist (queer.de berichtete). 2024 war Lucy zur ersten lesbische Dschungelkönigin in der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" gewählt worden (queer.de berichtete). (spot/cw)