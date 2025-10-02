Berlin-Neukölln: Ermittlungen nach "Fuck LGBTQ"-Schmiererei

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  Heute, 06:09h

Symbolbild

In Berlin-Neukölln sind am Dienstagabend queer­feindliche und antisemitische Schmierereien entdeckt worden. Das berichtete am Mittwoch der RBB.

Bislang unbekannte Personen sprühten mit roter und grüner Farbe Parolen wie "Fuck LGBTQ", "Free Gaza", "Fick Juden" oder "Fuck Israel". Beschmiert wurde das Fenster einer Apotheke, weitere Schriftzüge wurden auf Häuserwände und direkt auf die Straße gesprüht.

Insgesamt gab es nach Angaben der Polizei zehn Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen. Betroffen sind die Lenau-, Friedel-, Pannier- sowie Pflügerstraße.

Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen, dabei werden auch Zeug*­innen befragt und Überwachungsvideos ausgewertet.

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hass­verbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechts­identität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*­innen für queere Menschen. (cw)

