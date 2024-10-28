Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Niederlande

Schwuler Linksliberaler weist Rechtsaußen Wilders in die Schranken

Die linksliberale D66 gilt als großer Gewinner der Wahl in den Niederlanden. Ihrem schwulen Spitzenkandidaten, dem 38 Jahre alten Rob Jetten, werden auch die besten Chancen eingeräumt, eine Koalition zu bilden.


Der Spitzenkandidat der Linksliberalen, Rob Jetten, gilt als großer Wahlgewinner in den Niederlanden. (Bild: IMAGO / ANP)
  • Heute, 07:41h 2 Min.

Der radikal-rechte Populist Geert Wilders hat nach einer neuen Hochrechnung zur Parlamentswahl in den Niederlanden aufgeholt und liegt nun mit der linksliberalen D66 gleichauf. Beide Parteien könnten demnach je auf 26 der 150 Sitze im Parlament kommen. Zuvor hatten die Linksliberalen von Spitzenkandidat Rob Jetten laut ersten Hochrechnungen und Prognosen zwei Sitze vor Wilders gelegen.

Die Hochrechnung des Wahldienstes der niederländischen Nachrichtenagentur ANP beruht auf rund 90 Prozent der ausgezählten Stimmen. Das vorläufige Endergebnis wird im Laufe des Tages erwartet.

Wilders hat im Vergleich zu 2023 deutlich verloren

Für Wilders ist das Ergebnis dennoch ein deutlicher Verlust im Vergleich zur Parlamentswahl von vor zwei Jahren: Damals hatte seine Partei für die Freiheit 37 Sitze verbucht. Die linksliberale D66 gilt als großer Gewinner der Wahl mit einem Plus von 17 Mandaten gegenüber der Parlamentswahl von 2023. Ihrem Spitzenkandidaten, dem 38 Jahre alten Rob Jetten, werden auch die besten Chancen eingeräumt, eine Koalition zu bilden. Denn alle großen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit Wilders ausgeschlossen.

Aufsehen erregte der offen schwule Politiker, als er vor Jahren Hass-Mails und beleidigende Briefe an ihn öffentlich machte. Seit dem vergangenen Jahr ist Jetten offiziell verlobt  mit dem argentinischen Hockey-Nationalspieler Nicolás Keenan, dem ersten offen schwulen Hockey-Profi in den Niederlanden. (cw/dpa)

