"Wer weiß denn sowas?": Ralf Schumacher und sein Étienne treten gegeneinander an

Heute, 11:51h 2 Min.

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (50) tritt erneut mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) in einer deutschen Quizsendung auf: Am frühen Donnerstagabend sind die beiden Kandidaten bei der Rateshow "Wer weiß denn sowas?" mit Moderator Kai Pflaume. Die wochentägliche Sendung wird um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist im Anschluss kostenlos in der ARD-Mediathek erhältlich.



In der Show tritt das Paar gegeneinander an und muss Fragen zu bestimmten Themenbereichen beantworten. Den beiden wird jeweils einer der beiden Ratekapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring zur Seite gestellt. Gewinnen können die Ratepaare bis zu 6.000 Euro. Die Prämie wird dann an das Studiopublikum verteilt, das hinter dem siegreichen Team sitzt.

Schumacher und Bousquet-Cassagne kündigten den Auftritt in der in Hamburg voraufgezeichneten Sendung am Mittwoch auf Instagram an und erklärten: "Es war ein spannender Moment, in dem wir gegeneinander antraten. Am Ende werden Sie sehen, wer gewonnen hat!"



Ralf Schumacher hatte sich im Juli 2024 geoutet und seinen Freund vorgestellt (queer.de berichtete). Das Paar trat seither mehrfach gemeinsam öffentlich auf, etwa bei Charity-Events (queer.de berichtete).



Sein Debüt in einer Spielshow hatte das Duo im Januar in der ARD-Samstagabendsendung "Klein gegen Groß", die wie "Wer weiß denn sowas?" von Kai Pflaume moderiert wird. Damals mussten die beiden gemeinsam Auto-Rücklichter erkennen. Schumacher und Bousquet-Cassagne verloren das Spiel damals gegen den elfjährigen Laurin (queer.de berichtete).

Zuletzt trat Bousquet-Cassagne, dessen rechtsextreme Vergangenheit als Kandidat des Front National in der deutschen Öffentlichkeit bislang keine Rolle spielte, sogar im Werbefernsehen auf. Für einen Auto-Abo-Dienst parodierte er einen Werbefilm seines Lebenspartners (queer.de berichtete). (cw)

