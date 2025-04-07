"The White Lotus": In Staffel vier soll es nach Südfrankreich gehen

Heute, 16:47h 2 Min.



Jennifer Coolidge ("These gays, they're trying to murder me") war die in der ersten und zweiten Staffel der große Star von "The White Lotus"  leider ist ihre Figur (wahrscheinlich) gestorben (Bild: HBO)

Gerüchte über Frankreich als nächster Drehort für "The White Lotus" halten sich schon länger. Und auch wenn HBO das noch nicht offiziell bestätigt hat, gibt es nun einen neuen Bericht mit konkreteren Hinweisen darauf. Wie das US-Branchenportal "Variety" erfahren haben will, werde in Frankreich "bereits aktiv nach schicken Drehorten an zwei ikonischen Schauplätzen gesucht": Paris und die Côte d'Azur sollen demnach in den neuen Folgen der beliebten Anthologie-Serie eine wichtige Rolle spielen.



Staffel drei, die in Thailand spielte, wurde hauptsächlich auf der Insel Koh Samui gedreht. Einige Episoden führten aber auch nach Bangkok, wo Rick Hatchett (Walton Goggins) einen Racheplan verfolgte. Nun könnte sich laut "Variety" die Handlung von Staffel vier größtenteils in Südfrankreich abspielen, mit einer Nebenhandlung in Paris. Derzeit seien noch keine Hotels für den Dreh der neuen Folgen gebucht, die Produktion soll erst nächstes Jahr beginnen.

Das ist über Staffel vier bekannt

Die bisherigen Staffeln der Serie spielten auf Hawaii, Sizilien und in Thailand. Über die kommenden Folgen ist bisher nur sehr wenig bekannt. Serienschöpfer Mike White (55) hatte im Podcast "Unpacking the Episode" allerdings verraten: "Für die vierte Staffel möchte ich etwas vom 'Wellen branden gegen Felsen' abrücken. Aber in den 'White Lotus'-Hotels ist immer noch Platz für weitere Morde." Francesca Orsi von HBO sagte außerdem im Februar gegenüber "Deadline": "Ich kann nicht wirklich sagen, wo wir landen werden, aber wahrscheinlich irgendwo in Europa." Produzent David Bernad erklärte unterdessen im "Guardian" über den Serienschöpfer, dass "Mike die Kälte nicht mag". Was wiederum für die Côte d'Azur sprechen würde.



Die Anthologie-Serie von Mike White begeistert das TV-Publikum seit ihrer Premiere im Jahr 2021. In jeder Staffel begleiten die Zuschauer eine neue Gruppe wohlhabender Urlauber*innen, die sich in einem der luxuriösen Hotels der fiktiven internationalen Kette "White Lotus" erholen wollen, dann aber mit emotionalen Abgründen und tödlichen Verbrechen konfrontiert werden. (spot/cw)