"The White Lotus": In Staffel vier soll es nach Südfrankreich gehen

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55631
  • Heute, 16:47h 2 Min.

Jennifer Coolidge ("These gays, they're trying to murder me") war die in der ersten und zweiten Staffel der große Star von "The White Lotus"  leider ist ihre Figur (wahrscheinlich) gestorben (Bild: HBO)

Gerüchte über Frankreich als nächster Drehort für "The White Lotus" halten sich schon länger. Und auch wenn HBO das noch nicht offiziell bestätigt hat, gibt es nun einen neuen Bericht mit konkreteren Hinweisen darauf. Wie das US-Branchenportal "Variety" erfahren haben will, werde in Frankreich "bereits aktiv nach schicken Drehorten an zwei ikonischen Schauplätzen gesucht": Paris und die Côte d'Azur sollen demnach in den neuen Folgen der beliebten Anthologie-Serie eine wichtige Rolle spielen.

Staffel drei, die in Thailand spielte, wurde hauptsächlich auf der Insel Koh Samui gedreht. Einige Episoden führten aber auch nach Bangkok, wo Rick Hatchett (Walton Goggins) einen Racheplan verfolgte. Nun könnte sich laut "Variety" die Handlung von Staffel vier größtenteils in Südfrankreich abspielen, mit einer Nebenhandlung in Paris. Derzeit seien noch keine Hotels für den Dreh der neuen Folgen gebucht, die Produktion soll erst nächstes Jahr beginnen.

Das ist über Staffel vier bekannt

Die bisherigen Staffeln der Serie spielten auf Hawaii, Sizilien und in Thailand. Über die kommenden Folgen ist bisher nur sehr wenig bekannt. Serienschöpfer Mike White (55) hatte im Podcast "Unpacking the Episode" allerdings verraten: "Für die vierte Staffel möchte ich etwas vom 'Wellen branden gegen Felsen' abrücken. Aber in den 'White Lotus'-Hotels ist immer noch Platz für weitere Morde." Francesca Orsi von HBO sagte außerdem im Februar gegenüber "Deadline": "Ich kann nicht wirklich sagen, wo wir landen werden, aber wahrscheinlich irgendwo in Europa." Produzent David Bernad erklärte unterdessen im "Guardian" über den Serienschöpfer, dass "Mike die Kälte nicht mag". Was wiederum für die Côte d'Azur sprechen würde.

Die Anthologie-Serie von Mike White begeistert das TV-Publikum seit ihrer Premiere im Jahr 2021. In jeder Staffel begleiten die Zuschauer eine neue Gruppe wohlhabender Urlauber*innen, die sich in einem der luxuriösen Hotels der fiktiven internationalen Kette "White Lotus" erholen wollen, dann aber mit emotionalen Abgründen und tödlichen Verbrechen konfrontiert werden. (spot/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (2) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt The White Lotus
08.09.25 | US-Serienpreise
Creative Emmys: Sieg für "Queer Eye", RuPaul geht leer aus
05.09.25 | Es geht wohl wieder nach Europa
"The White Lotus": Das soll der Schauplatz von Staffel vier sein
16.07.25 | Amerikanischer TV-Preis
Viele Emmy-Nominierungen für Sendungen mit queeren Themen
13.06.25 | "The Tight Lotus"
Patrick Schwarzenegger spricht im Früh­stücks­fern­sehen über einen schwulen Porno
09.04.25 | Ärger im Paradies
"The White Lotus": Zickenkrieg hinter den Kulissen
07.04.25 | Geht es wieder zurück nach Europa?
Nach dem "White Lotus"-Finale: Das ist bereits zu Staffel vier bekannt
-w-
Neu auf queer.de
Auch in Paris könnte gefilmt werden
"The White Lotus": In Staffel vier soll es nach Südfrankreich gehen
Pascal Kaiser
Bisexueller Schiedsrichter wirft DFB Pinkwashing vor
Rundumschlag
SPDqueer kritisiert Merz, Klöckner und Spahn
Flaggenstreit
Bericht: Dobrindt-Ministerium will Regenbogen­fahne verbannen
ARD-Spielshow
"Wer weiß denn sowas?": Ralf Schumacher und sein Étienne treten gegeneinander an
Róisín Murphy
Transphobe Sängerin wird in Düsseldorf auftreten
Video des Tages
Unvergessliche Bilder einer "Homoheilung"
Gewinnspiel
Weapons  Die Stunde des Verschwindens