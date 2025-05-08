

Billie Eilish bei einem Konzert im Juli 2025 (Bild: Raph_PH / wikipedia

Heute, 08:34h 2 Min.

Popstar Billie Eilish (23) hat bei den WSJ. Magazine's Innovator Awards in New York für einen denkwürdigen Moment gesorgt  und Mark Zuckerberg (41) offenbar in eine unangenehme Lage gebracht. Während ihrer Dankesrede rief die queere Sängerin die wohlhabenden Gäste im Saal dazu auf, ihr Vermögen für gute Zwecke zu nutzen und richtete ihre Worte dabei gezielt an Milliardäre wie den Facebook-Gründer, der im Publikum saß.



"Wir leben gerade in einer Zeit, in der die Welt wirklich, wirklich schlecht und düster ist. Die Menschen brauchen mehr Mitgefühl und Hilfe als je zuvor, besonders in unserem Land", sagte Eilish, als sie den Music Innovator Award entgegennahm. "Ich würde sagen, wenn man Geld hat, wäre es großartig, es für gute Dinge einzusetzen  vielleicht an Menschen zu geben, die es brauchen."



Dann wurde sie direkter: "Ich liebe euch alle, aber hier gibt es ein paar Leute, die deutlich mehr Geld haben als ich. Wenn ihr Milliardäre seid  warum seid ihr es? Kein Hate, aber ja, gebt euer Geld ab, Shorties", sagte sie lachend  und löste damit ein Gemurmel sowie vereinzeltes Lachen und Applaus im Publikum aus.

So reagierte Mark Zuckerberg auf Billie Eilishs Aufruf

Laut "People" gehörten zu den Gästen neben Mark Zuckerberg und seiner Ehefrau Priscilla Chan auch Prominente wie Hailey Bieber, Spike Lee, George Lucas, Ben Stiller, Chris Rock und Karlie Kloss. Ein Augenzeuge berichtete dem Magazin, dass Zuckerberg als einziger nicht mitklatschte, als Eilish die Milliardäre ansprach.



Mit einem geschätzten Vermögen von rund 257 Milliarden US-Dollar ist der Meta-Chef laut "Forbes" derzeit der drittreichste Mensch der Welt. Seine Ehefrau Priscilla Chan wurde bei der Veranstaltung als Philantrophy in Science Innovator 2025 geehrt  für ihre Arbeit mit der Chan Zuckerberg Initiative, die sich der Erforschung und Behandlung von Krankheiten widmet. Das Paar hat bereits zugesagt, im Laufe ihres Lebens 99 Prozent seiner Meta-Aktien für wohltätige Zwecke zu spenden.

Coming-out im Jahr 2023

Billie Eilish bewies während der Veranstaltung, dass sie ihre Worte ernst meint. Noch bevor sie auf die Bühne trat, hatte Moderator Stephen Colbert verkündet, dass die Grammy-Gewinnerin 11,5 Millionen Dollar aus ihrer "Hit Me Hard and Soft"-Tour an Organisationen spende, die sich für Ernährungsgerechtigkeit, Klimaschutz und soziale Projekte einsetzen.



Eilish hatte 2023 erstmals öffentlich erklärt, dass sie sich "körperlich zu Frauen hingezogen" fühle (queer.de berichtete). (cw/spot)