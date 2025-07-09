So lief Étiennes und Ralfs Auftritt bei "Wer weiß denn sowas?"



Étienne Bousquet-Cassagne (li.) und Ralf Schumacher haben gegeneinander gequizzt (Bild: ARD)

Heute, 09:51h 2 Min.

Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben erstmals in einer Quizsendung gegeneinander gekämpft. Bei der am frühen Donnerstagabend erstausgestrahlten Folge von "Wer weiß denn sowas?" konnte sich am Ende der Ex-Rennfahrer vor rund drei Millionen Zuschauer*innen gegen seinen Lebenspartner durchsetzen. Viel Geld konnte Schumacher aber in der von Kai Pflaume moderierten Sendung nicht einsammeln.



Bousquet-Cassagne spielte in der Show mit Bernhard Hoëcker, während Schumacher mit dem neuen Ratekapitän Wotan Wilke Möhring zusammenarbeitete. Die beiden Teams mussten dabei Fragen beantworten wie "Dürfen Lebensmittelunternehmen frei entscheiden, welche Produkte einer Marke sie mit dem Nutri-Score kennzeichnen?" oder "Was sorgt bei Giraffen dafür, dass beim Trinken und beim schnellen Aufrichten des Kopfes der Blutfluss zum Gehirn stabil bleibt?" Die Kandidaten konnten jeweils aus drei Antwortmöglichkeiten auswählen. Bousquet-Cassagne erhielt sogar eine Frage zu französischen Briefmarken, die sein Team richtig beantwortete.

Gleichstand vor der Finalfrage

Vor der Finalrunde standen beide Kandidatenpaare auf 1.500 Euro, hatten also jeweils die Hälfte der Fragen richtig beantwortet. Dann kam die Masterfrage: "Wer wurde im September 2025 zum bereits dritten Mal als 'Bester Erzähler' mit einem Emmy-Award ausgezeichnet?" Als Antwortmöglichkeiten wurden Robbie Williams, Tom Hanks und Barack Obama gezeigt. Bousquet-Cassagne entschied mit seinem Teamkapitän sich für Robbie Williams, Schumachers Team tippte auf Tom Hanks.



Wenn die Kandidaten am 8. September queer.de gelesen hätten, wüssten sie freilich, dass die richtige Antwort Obama lautet. Da Schumacher und Möhring aber nicht all ihr Geld, sondern lediglich 999 Euro eingesetzt hatten, waren sie am Ende Sieger: mit recht mickrigen 501 Euro als Preisgeld. Das Geld wurde, wie in der Show üblich, in gleichen Anteilen an das hinter dem Gewinnerpaar sitzende Publikum verteilt. Die Zuschauer*innen wurden also am Ende mit je 7,49 Euro entlassen.



Wer die Performance von Schumacher und seinem Partner bei "Wer weiß denn sowas?" sehen möchte, kann sich die gesamte Sendung bis Ende November kostenlos in der ARD-Mediathek streamen.



Ralf Schumacher hatte sich im Juli 2024 geoutet und seinen Freund vorgestellt (queer.de berichtete). Nach dem Coming-out zeigte das Paar vermehrt in der Öffentlichkeit. Die beiden traten etwa im Januar gemeinsam in der ARD-Samstagabendsendung "Klein gegen Groß" auf, die wie "Wer weiß denn sowas?" von Kai Pflaume moderiert wird (queer.de berichtete). (dk)