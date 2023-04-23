Kendall Jenner über die komplexe Beziehung zu Caitlyn



Kendall Jenner hat offene Worte über ihre komplexe Beziehung zu Caitlyn Jenner (76) geteilt. Die 29-Jährige ist die Tochter von Kris Kardashian und Caitlyn Jenner, die lange vor Caitlyns Coming-out als trans auf die Welt kam. In der neuen Folge der Realityshow "The Kardashians" trat Caitlyn Jenner erstmals in der Hulu-Show auf, Kendall sprach anschließend über die nicht ganz einfache Dynamik zwischen den beiden. Immer wieder bezeichnete Kendall Caitlyn dabei als "Dad".



In der Folge sprachen die beiden laut dem "People"-Magazin über die Waldbrände in Los Angeles im Januar 2025. Caitlyn kündigte an, im Falle eines Feuers nicht evakuieren zu wollen, sondern stattdessen mit einem Gartenschlauch vor ihrem Haus in Malibu sitzen zu wollen.



In einem anschließenden Interview erklärte Kendall: "Ich muss meine Beziehung zu Dad in gewisser Weise unterteilen, weil ich sie liebe. Sie ist mein Dad. Wir haben ein gutes Verhältnis. Aber manchmal frustrieren mich bestimmte Dinge, weil wir komplett unterschiedliche Ansichten haben."



Trotz der Unterschiede betonte Kendall, wie wichtig Caitlyn in ihrem Leben bleibt: "Ich will sie immer einbeziehen. Ich weiß, dass sie außerhalb der Familie nicht viel hat und dass sie sich manchmal einsam fühlt. Man will doch nicht, dass jemand traurig ist  vor allem nicht sein Dad, jemand, den man liebt und der einem wichtig ist."

Rechtspopulistische Ansichten führten schon mehrmals zu Konflikten

Caitlyn Jenner, die 2015 ihr öffentliches Coming-out als trans Frau hatte, ist bekannt für ihre rechtspopulistischen politischen Ansichten. Sie hat sich mehrfach positiv über Donald Trump geäußert, obwohl dieser Stimmung gegen trans Menschen macht. Dieses Engagement sorgte innerhalb der Kardashian-Jenner-Familie für Spannungen. 2021 kandidierte sie als Republikanerin bei der Gouverneurswahl in Kalifornien, verlor jedoch deutlich (queer.de berichtete). Ihre Haltung zu queeren Themen wurde vielfach kritisiert  auch aus der queeren Community. So prangerte sie zwar Diskriminierung an, aber nur, wenn sie selbst davon betroffen war. Ansonsten sprach sie sich in den letzten Jahren etwa dagegen aus, dass Homosexuelle heiraten dürfen oder dass trans Frauen nach ihrer Transition Schul- oder Vereinssport betreiben dürfen.



Kendall sprach in der Episode nicht direkt über Caitlyns politische Überzeugungen, doch das Thema war in der Familie schon häufiger ein Streitpunkt. Bereits 2016 sagte Kris Jenner (69) in der Realityshow "I Am Cait": "Du bist keine Politikerin, aber du denkst manchmal, du bist eine. Nicht jeder wird immer deiner Meinung sein  und manchmal wirst du darüber etwas grantig."

Caitlyns erster Auftritt bei "The Kardashians"

Die Folge markiert zudem Caitlyns erstes Auftreten in der aktuellen Hulu-Serie "The Kardashians". In der früheren Realityshow "Keeping Up with the Kardashians" war sie noch regelmäßig zu sehen. Kris Jenner lud ihre Ex-Ehepartnerin ein, um gemeinsam mit der Familie Abschied von ihrem alten Haus in Hidden Hills zu nehmen. Dort hatte Caitlyn früher mit Kris und den Kindern gelebt. "Es ist nur richtig, dass Caitlyn heute Abend hier ist, weil sie Teil all dieser Erinnerungen war", erklärte Kris in einem Confessional. "Es war nicht nur mein Haus  es war unser Haus." Kris und Caitlyn waren von 1991 bis 2014 verheiratet. (spot/cw)