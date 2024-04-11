"Reality Queens" mit Twenty4Tim: Kader Loth ist dabei



Kader Loth sammelte bereits viel Reality-Erfahrung, etwa als Dschungelkandidatin 2015 (Bild: RTL)

Heute, 12:07h 3 Min.

Die Sendung "Reality Queens  Auf High Heels durch den Dschungel" ging 2024 an den Start. Dieses Jahr müssen die Zuschauer*innen auf das Format verzichten, die zweite Staffel wurde nun für 2026 (auf RTL+) angekündigt. Auch dann werden sich wieder Promi-Damen durch den Dschungel kämpfen und in der kolumbianischen Wildnis ihr Dasein fristen.



An der ersten Staffel nahmen unter anderem Patricia Blanco (54), Jasmin Herren (46) und Danni Büchner (47) teil. Theresia Fischer (33) holte sich am Ende den Sieg. Für die neue Staffel steht bereits eine Kandidatin fest.



"Ihr habt lange genug gewartet  es wird wieder royal", heißt es vom Sender in einem Instagram-Posting. "Wir sagen noch nicht alles  aber etwas dürfen wir euch schon verraten, die erste Queen von Staffel zwei ist kein Geheimnis mehr: Kader Loth ist dabei!"



Loth ist eine wahre "Reality Queen", sahen sie die Zuschauer doch bereits in zahlreichen Formaten. Mit dem Dschungelcamp oder auch "Wild Girls  Auf High Heels durch Afrika" hat sie bereits Erfahrungen im Reality-Abenteuer-Genre gesammelt. In ihrem Vorstellungsvideo zeigt sie sich gelassen: "Wer mich zum Weinen bringt, ist noch nicht geboren. Ich bin bereit für den Kampf. Die sollen sich alle die Köpfe einschlagen, ich schau zu."



Gemeinsam mit weiteren prominenten Kandidatinnen muss sie Teamgeist und Taktik beweisen, um am Ende ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro absahnen zu können. Die Umstände fordern starke Nerven, denn die Promi-Damen müssen ohne Luxus und Komfort auskommen.

Neuer Moderator

"Es geht los", freut sich Social-Media-Star Twenty4Tim (25) unter dem Instagram-Beitrag. Er wird in der zweiten Staffel eine besondere Aufgabe übernehmen und "Reality Queens  Auf High Heels durch den Dschungel" präsentieren (queer.de berichtete). Damit übernimmt er das Zepter von Ex-Dschungelkönig Pavlović (31), der sich in einer Instagram-Story bei RTL bedankte und betonte: "Die zweite Staffel wird ihren ganz eigenen Charakter haben, mit neuem Moderator, neuer Location und neuen Geschichten. Gebt dem Format  und den neuen Gesichtern  die gleiche Chance, wie ihr sie mir gegeben habt."



"Danke an Filip, der diese Show in Staffel 1 als Wegbereiter so sehr geprägt hat", schrieb Twenty4Tim im vergangenen Juli in einem Instagram-Post. Dschungel-Erfahrung bringt der 25-Jährige, ebenso wie sein Vorgänger, in die Sendung mit: 2024 belegte er bei "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" den dritten Platz.



Twenty4Tim tanzt übrigens auf mehreren Hochzeiten: Derzeit sucht der bisexuelle Entertainer einen Partner oder eine Partnerin  natürlich mit Hilfe einer Realityshow. Dazu findet derzeit das Casting statt (queer.de berichtete). Interessente können sich noch immer bewerben. (spot/cw)