Ariana Grande übernimmt Rolle in "American Horror Story"

Heute, 06:16h 2 Min.

Schaurig schöne Nachrichten pünktlich zu Halloween: Die 13. Staffel von "American Horror Story" verspricht etwas ganz Besonderes zu werden. Wie auf der Instagram-Seite von Ryan Murphy Productions verkündet wurde, wird Popstar Ariana Grande (32) in der neuesten Ausgabe der FX-Anthologie-Serie mitspielen. Für die Sängerin bedeutet das eine Reunion mit den Serien-Machern Ryan Murphy (59) und Brad Falchuk (54)  ein Jahrzehnt nachdem sie gemeinsam für die Horror-Comedy "Scream Queens" zusammengearbeitet hatten.

Ein Star-Aufgebot, das es in sich hat

Doch Grande ist längst nicht der einzige prominente Name. Gleich eine ganze Riege von Serien-Lieblingen wird in Staffel 13 wieder dabei sein: Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe und Leslie Grossman. Roberts und Lourd standen ebenfalls bei "Scream Queens" neben Grande vor der Kamera.



Die Nachricht wurde auf Instagram mit einem Video verkündet, das einen schwarzen Bildschirm zeigt. Darauf erscheinen die Namen der Cast-Mitglieder in der charakteristischen "American Horror Story"-Schrift, untermalt von Vera Lynns Cover-Version von "I'll Be Seeing You".



Lange Wartezeit für die Fans



Besonders die Rückkehr von Jessica Lange dürfte die Fans freuen. Die beliebte Schauspielerin war zuletzt 2018 in Staffel acht namens "Apocalypse" zu sehen. Gleiches gilt für Angela Bassett, Kathy Bates und Gabourey Sidibe. Evan Peters und Sarah Paulson waren immerhin 2021 in Staffel zehn ("Double Feature") mit dabei.

Das beeindruckende Reunion-Ensemble hat unter den Fans bereits wilde Spekulationen ausgelöst. Viele vermuten, dass Staffel 13 möglicherweise an eine frühere Staffel anknüpfen könnte  besonders die hochgelobte Staffel drei aus dem Jahr 2013 mit dem Titel "Coven" steht im Fokus der Vermutungen. Ein solches Vorgehen wäre nicht neu für die Serie: Bereits in "Apocalypse" hatte "American Horror Story" alte Charaktere zurückgebracht und dabei Handlungsstränge aus "Coven", "Murder House" (Staffel eins, 2011) und "Hotel" (Staffel fünf, 2015) miteinander verwoben. (cw/spot)