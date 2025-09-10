Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 08:29h 1 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin ist mit über 270 Mitarbeitenden die größte LSBTIQ* Einrichtung Europas.

Wir suchen jemand für die

Asylverfahrensberatung für queere Geflüchtete

in Teilzeit (23-27 Wochenstunden) zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Aufgaben:

Rechtliche Beratung von LSBTI* Geflüchteten im Rahmen des Asylverfahrens unter Berücksichtigung des Rechtsdienstleistungsgesetzes im Rahmen des BAMF-Bundesförderprogramms "Asylverfahrensberatung und besondere Rechtsberatung für queere und weitere vulnerable Schutzsuchende"

● zur Unterstützung bei der Antragstellung,
● zum Dublin-Verfahren,
● zur Vorbereitung auf das BAMF-Anhörung,
● zur Niederschrift der Anhörung,
● zum Bescheid,
● zur Klage bei Ablehnungsbescheid und Vermittlung in Rechtsanwaltskanzleien,
● zu Widerrufsverfahren, Wiederaufnahmeverfahren und Asylfolgeanträge.

Stellenanforderung:

● Abgeschlossenes Studium der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation,
● Kenntnisse in Asylverfahrensberatung und Bereitschaft zur Fortbildung,
● Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und möglichst einer weiteren Sprache,
● Explizite Kenntnisse von LSBTI* Lebenswelten,
● Bereitschaft zur Arbeit mit LSBTI* sensibler Sprachmittlung,
● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung (Rassismus, Queer- und Transfeindlichkeit, Klassismus)
● Team-, Reflexionsfähigkeit sowie Belastbarkeit.

Wir bieten:

● Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit,
● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen,
● Internes Fortbildungscurriculum, Supervision und Fortbildungen.
● Unbefristeter Arbeitsvertrag mit sechsmonatiger Probezeit
● Eingruppierung angelehnt an TV-L 10, 30 Tage Urlaub,
● Deutschlandticket als Job-Ticket.

Bewerbungen

bitte mit Kennwort A3/2025/10 bis zum 12. November 2025 per E-Mail an: jobs@schwulenberatungberlin.de

Bei Fragen bitte an Sepehr Brüderlin (s.bruederlin@schwulenberatungberlin.de) wenden.

