Stellenausschreibung
Schwulenberatung Berlin sucht Person für die Asylverfahrensberatung für queere Geflüchtete
- Heute, 08:29h 1 Min.
Die Schwulenberatung Berlin ist mit über 270 Mitarbeitenden die größte LSBTIQ* Einrichtung Europas.
Wir suchen jemand für die
Asylverfahrensberatung für queere Geflüchtete
in Teilzeit (23-27 Wochenstunden) zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Aufgaben:
Rechtliche Beratung von LSBTI* Geflüchteten im Rahmen des Asylverfahrens unter Berücksichtigung des Rechtsdienstleistungsgesetzes im Rahmen des BAMF-Bundesförderprogramms "Asylverfahrensberatung und besondere Rechtsberatung für queere und weitere vulnerable Schutzsuchende"
● zur Unterstützung bei der Antragstellung,
● zum Dublin-Verfahren,
● zur Vorbereitung auf das BAMF-Anhörung,
● zur Niederschrift der Anhörung,
● zum Bescheid,
● zur Klage bei Ablehnungsbescheid und Vermittlung in Rechtsanwaltskanzleien,
● zu Widerrufsverfahren, Wiederaufnahmeverfahren und Asylfolgeanträge.
Stellenanforderung:
● Abgeschlossenes Studium der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation,
● Kenntnisse in Asylverfahrensberatung und Bereitschaft zur Fortbildung,
● Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und möglichst einer weiteren Sprache,
● Explizite Kenntnisse von LSBTI* Lebenswelten,
● Bereitschaft zur Arbeit mit LSBTI* sensibler Sprachmittlung,
● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung (Rassismus, Queer- und Transfeindlichkeit, Klassismus)
● Team-, Reflexionsfähigkeit sowie Belastbarkeit.
Wir bieten:
● Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit,
● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen,
● Internes Fortbildungscurriculum, Supervision und Fortbildungen.
● Unbefristeter Arbeitsvertrag mit sechsmonatiger Probezeit
● Eingruppierung angelehnt an TV-L 10, 30 Tage Urlaub,
● Deutschlandticket als Job-Ticket.
Bewerbungen
bitte mit Kennwort A3/2025/10 bis zum 12. November 2025 per E-Mail an:
Bei Fragen bitte an Sepehr Brüderlin ( ) wenden.
