Heute, 08:29h 1 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin ist mit über 270 Mitarbeitenden die größte LSBTIQ* Einrichtung Europas.



Wir suchen jemand für die



Asylverfahrensberatung für queere Geflüchtete



in Teilzeit (23-27 Wochenstunden) zum nächstmöglichen Zeitpunkt



Aufgaben:



Rechtliche Beratung von LSBTI* Geflüchteten im Rahmen des Asylverfahrens unter Berücksichtigung des Rechtsdienstleistungsgesetzes im Rahmen des BAMF-Bundesförderprogramms "Asylverfahrensberatung und besondere Rechtsberatung für queere und weitere vulnerable Schutzsuchende"



● zur Unterstützung bei der Antragstellung,

● zum Dublin-Verfahren,

● zur Vorbereitung auf das BAMF-Anhörung,

● zur Niederschrift der Anhörung,

● zum Bescheid,

● zur Klage bei Ablehnungsbescheid und Vermittlung in Rechtsanwaltskanzleien,

● zu Widerrufsverfahren, Wiederaufnahmeverfahren und Asylfolgeanträge.



Stellenanforderung:



● Abgeschlossenes Studium der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation,

● Kenntnisse in Asylverfahrensberatung und Bereitschaft zur Fortbildung,

● Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und möglichst einer weiteren Sprache,

● Explizite Kenntnisse von LSBTI* Lebenswelten,

● Bereitschaft zur Arbeit mit LSBTI* sensibler Sprachmittlung,

● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung (Rassismus, Queer- und Transfeindlichkeit, Klassismus)

● Team-, Reflexionsfähigkeit sowie Belastbarkeit.



Wir bieten:



● Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit,

● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen,

● Internes Fortbildungscurriculum, Supervision und Fortbildungen.

● Unbefristeter Arbeitsvertrag mit sechsmonatiger Probezeit

● Eingruppierung angelehnt an TV-L 10, 30 Tage Urlaub,

● Deutschlandticket als Job-Ticket.



Bewerbungen



bitte mit Kennwort A3/2025/10 bis zum 12. November 2025 per E-Mail an:



Bei Fragen bitte an Sepehr Brüderlin ( ) wenden.