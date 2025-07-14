Nach Rom-Wechsel: Nächste EU-Hauptstadt wirbt um "Emily in Paris"

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55667
  • Heute, 10:20h 2 Min.

Emily ist in Europa sehr begehrt (Bild: Giulia Parmigiani / Netflix)

Nachdem "Emily in Paris" für die vierte und fünfte Staffel nach Italien abgewandert ist, könnte es nun bald "Emily in Lisbon" heißen. Jedenfalls, wenn es nach Carlos Moedas (55) ginge. Der Bürgermeister von Lissabon will die Hitserie mit Lily Collins (36) in die portugiesische Hauptstadt locken. Dies verkündete der Politiker am Wochenende gegenüber "The Hollywood Reporter".

"Sie können mich kontaktieren. Ich bin dafür offen", gab Carlos Moedas während des Tribeca Festival Lisboa zu Protokoll. Mit "sie" meinte das Stadtoberhaupt natürlich Netflix.

"Wir haben jede Menge Geschichten zu erzählen"

Auch gegenüber anderen Projekten zeigte sich der konservativ-liberale Politiker offen. "Ich hoffe, dass irgendwann einmal einer dieser Produzenten, Filmstars oder Regisseure auf die Idee kommt, dass es toll wäre, einen Film mit dem Titel 'Lissabon' zu drehen. Wir haben jede Menge Geschichten zu erzählen", sagte er zu "Hollywood Reporter".

Frankreich und Italien streiten schon um Emily

Carlos Moedas mischt sich in eine Debatte ein, die bisher zwischen Frankreich und Italien tobt. Für die vierte Staffel wechselte die von Lily Collins gespielte Emily von Paris nach Rom. In der fünften Runde, die im Dezember 2025 starten soll, kommt auch noch Venedig dazu.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) war darüber gar nicht amüsiert (queer.de berichtete). Er werde dafür kämpfen, Emily zurück nach Paris zu holen, sagte er im Herbst 2024 zu "Variety". Kein Wunder, denn die Netflix-Serie war ein wichtiger Tourismusmagnet  trotz (oder wegen) der klischeehaften Darstellung der französischen Hauptstadt und ihrer Bewohner*innen. Laut einer Umfrage des Touristenbüros nannten rund 38 Prozent der Gäste "Emily in Paris" als einen ihrer Gründe für ihren Besuch. (spot/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (2) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Emily in Paris
23.10.25 | Video des Tages
"Wenn wir alle hier sind, wer ist in Paris?"
02.10.25 | Nach zwei Beziehungsjahren
"Emily in Paris"-Stars Ashley Park und Paul Forman haben sich getrennt
28.08.25 | Kurz vor Weihnachten bei Netflix
"Emily in Paris": Lily Collins feiert Drehschluss der fünften Staffel
23.08.25 | Netflix-Serie
Drama am Set von "Emily in Paris": Regieassistent stirbt
21.08.25 | Netflix-Hit
"Emily in Paris": Neue Staffel in Venedig gedreht
14.07.25 | Dreharbeiten
Emily in Paris, in Rom  und nun auch Venedig?
-w-
Neu auf queer.de
Für ihre besondere Freundinnenschaft
"Wicked"-Stars Ariana Grande und Cynthia Erivo lassen sich Partnerinnentattoo stechen
Winnetouch-Double-Feature angekündigt
"Kanu des Manitu"-Trio denkt über neue Filmideen nach
Weitere Auszeichnung
"Humor mit Haltung": ESC-Moderatorin Hazel Brugger bekommt auch Bambi
Polizeibericht
Berlin-Kreuzberg: 20-Jähriger aus Homophobie mit Reizgas attackiert
Berlin
Aufregung um Jurassica-Parka-Veranstaltung mit Polizei-Orchester
Begehrte Hitserie mit Lily Collins
Nach Rom-Wechsel: Nächste EU-Hauptstadt wirbt um "Emily in Paris"
Nach Streit mit Ex-Mann Kevin Federline
Nicht mehr online: Britney Spears deaktiviert ihren Instagram-Account
Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Person für die Asylverfahrensberatung für queere Geflüchtete