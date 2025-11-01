"Wicked"-Stars Ariana Grande und Cynthia Erivo lassen sich Partnerinnentattoo stechen



Ariana Grande (re.) und Cynthia Erivo im ersten "Wicked" (Bild: Universal Pictures)

Heute, 14:00h 2 Min.

Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) feiern ihre besondere Verbundenheit und die Vorfreude auf "Wicked: Teil 2", die Fortsetzung der erfolgreichen Musicalverfilmung  mit einem neuen Tattoo. Die Schauspielerinnen, die im Film die Kultfiguren Glinda und Elphaba verkörpern, ließen sich den Schriftzug "For Good" in schwarzer Typografie auf die Innenseiten ihrer Handflächen stechen. "For Good" bedeutet übersetzt etwa "für immer" und ist der englische Originaltitel des zweiten Filmteils.



Ariana Grande teilte ein Schwarz-Weiß-Foto der Tattoos sowie einen Ausschnitt der Dreharbeiten auf Instagram und schrieb: "Happy Wicked Month. 20 Tage." Der neue Film "Wicked: For Good", der im Deutschen profan "Wicked: Teil 2" heißt, kommt am 20. November in die Kinos zwischen Flensburg und Garmisch  die Fans zählen bereits die Tage.



Für diejenigen, die es nicht wissen: "Wicked" ist ein Prequel zu "Der Zauberer von Oz", dem Kultfilm aus dem Jahr 1939 mit Judy Garland.



Es ist nicht das erste Partnerinnentattoo, das sich Ariana Grande und Cynthia Erivo haben stechen lassen. Bereits zum ersten "Wicked"-Film verewigten die beiden ihre besondere Verbundenheit mit mehreren Kunstwerken in Tinte.



Die beiden Schauspielerinnen sprachen mehrmals darüber, dass sie hinter den Kulissen eine sehr enge Verbindung zueinander aufgebaut haben. Sie hätten "ein kleines Stück von sich selbst" in der jeweils anderen gefunden und würden sich noch heute täglich austauschen, sagte Erivo etwa im Interview mit "Cosmopolitan".

Neue Projekte für Ariana Grande

Neben "Wicked" hat Ariana Grande gerade ein weiteres großes Projekt abgeschlossen: Diese Woche hat sie die Dreharbeiten zu "Focker-in-Law" beendet  dem neuesten Film der "Meet the Parents"-Reihe, der im November 2026 erscheinen soll.



Auf Instagram teilte sie erste Eindrücke und schrieb: "Die vergangenen Monate waren so unfassbar besonders Wir sehen uns nächsten November!" Im Film ist Grande unter anderem neben Co-Stars wie Ben Stiller, Beanie Feldstein und Skyler Gisondo zu sehen.



Zudem geht die "We Can't Be Friends"-Sängerin kommendes Jahr auf Tour: Von Juni bis September 2026 spielt Grande insgesamt 41 "The Eternal Sunshine"-Shows in Nordamerika und London. (spot/cw)