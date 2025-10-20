Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Beim Urlaub in Südtirol

Olympiasieger Frederick Wandres verlobt sich mit seinem Pferdepfleger

Nach acht Jahren Beziehung hat Frederick Wandres seinem Partner Lars Ligus einen Antrag gemacht: Er hat Ja gesagt.


Frederic Wandres und Lars Ligus haben bereits zuvor gemeinsame Urlaubsbilder aus Italien geteilt (Bild: Instagram / Frederic Wandres)

  • Heute, 15:15h 2 Min.

Dressur-Olympiasieger Frederic Wandres und sein Pferdepfleger Lars Ligus sind verlobt. Der 38 Jahre alte Weltklasse-Reiter machte seinem langjährigen Freund (29) am Wochenende einen Antrag  und der nahm freudestrahlend an. "Wir sind in Südtirol im Urlaub und haben das miteinander verbunden", bestätigte Wandres.

Das Paar machte die Verlobung auch auf Instagram öffentlich. In dem Video ist zu sehen, wie Wandres auf die Knie geht, seinem Freund einen Ring anbietet und sie sich anschließend umarmen. Dazu läuft "Love Story" von Taylor Swift. Ligus kommentierte das Video mit den Worten: "I said yes" und "finally Mr & Mr".

Ligus betreut die Pferde von Wandres, etwa beim Team-Gold bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und beim EM-Sieg im August im französischen Crozet. Er ist aber auch selbst ein guter Reiter. Im Februar gewann Ligus mit der deutschen Mannschaft den Nationenpreis von Wellington in Florida.

Wandres und Ligus sind bereits seit 2017 liiert und haben auch in der Vergangenheit über ihre Partnerschaft gesprochen oder gemeinsame Urlaubsbilder auf Social Media geteilt. Auf seiner Website schreibt der Olympiasieger über seinen Partner: "Mein Auge, mein Ohr, mein Kritiker, mein bester Freund, meine mentale Stütze, mein Seelenverwandter, das ist mein Lebenspartner Lars Ligus für mich." Er vertraue seinem Partner "total", erklärte er weiter. "Wir sprechen eine Sprache"  und das nicht nur im Privatleben: "In meinem Team ist Lars sicher das wichtigste Mitglied für mich. Meine Erfolge sind auch seine Erfolge!"

Die beiden arbeiten gemeinsam im Sport- und Handelsstall der Familie Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald. Bei einem Turnier auf der Kasselmann-Anlage vor den Toren von Osnabrück sind sie auch schon gegeneinander angetreten. Ligus übernimmt teilweise auch Trainer-Aufgaben. Meistens wird Wandres von Bundestrainerin Monica Theodorescu betreut, die in der Nähe von Hagen wohnt. (dpa/cw)

