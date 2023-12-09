Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55676

Polizeieinsatz

Berlin: Schüsse auf Büro von Shirin David

Auf das Büro von Shirin David in Berlin-Schöneberg wurden mehrere Schüsse abgegeben. Die Polizei ermittelt. In einem Post deutet die bisexuelle Rapperin an, die für die Tat verantwortliche Person zu kennen.


Shirin David im April 2025 bei einem Konzert im Rahmen ihrer "Schlau aber blond"-Tour (Bild: Dung Nguyen / wikipedia)
  • Heute, 03:08h 2 Min.

Nach Schüssen auf ihr Büro in Berlin zeigt sich Rapperin Shirin David kämpferisch."Ich lasse mir meine stimme nicht nehmen, ihr kennt mich. Ich werde niemals aufhören, laut und unbequem zu sein, für und mit frauen zu kämpfen, auch wenn es so vielen lieber wäre, ich würde still sein", schrieb Shirin David in ihrem Broadcast-Channel, der nur für Mitglieder sichtbar ist. Zuvor hat die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

In dem Post deutet die Rapperin an, die für die Tat verantwortliche Person zu kennen: "Wenn du jemanden schon auf unser Büro schießen lässt, dann hab auch die entsprechende haltung dahinterzustehen und blamier dich nicht hinter posts die behaupten, dass das eine inszenierung wäre  das macht das ganze noch viel lächerlicher als es eh schon ist."

- w -

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Berliner Polizei ermittelt nach den Schüssen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Sachbeschädigung, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. Der Hintergrund der Tat sei unklar. Der Polizeieinsatz erfolgte demnach bereits am vergangenen Freitagmorgen.

Die Behörde sei gegen 7.15 Uhr alarmiert worden, so die Sprecherin. Zeugen hätten Einschusslöcher an einer Hauseingangstür bemerkt. Polizist*innen seien zu dem Büro in Schöneberg gefahren. "Unsere Kollegen haben dort Projektile festgestellt", sagte die Sprecherin weiter, ohne den Namen der Musikerin zu nennen. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.

David outete sich im Februar als bisexuell

Shirin David, die mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavicius heißt, gehört zu den erfolgreichsten deutschen Musikerinnen. Mit sieben Nummer-eins-Singles hält sie aktuell den Rekord als deutsche Künstlerin mit den meisten Chart-Toppern. Ihr aktuelles Album "Schlau aber blond" erschien im März und landete erwartungsgemäß auf Platz eins der Charts (queer.de berichtete). Kurz vor dem Erscheinen outete sich die Musikerin als bisexuell (queer.de berichtete). (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (28) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Shirin David
20.04.25 | 15. Staffel
Shirin David wieder Coach bei "The Voice of Germany"
12.04.25 | Party mit Konzert in Lepizig
Shirin David ist 30: "Ich bin jetzt erwachsen"
16.02.25 | Etikette
Shirin David vermisst in Berlin Höflichkeit und Respekt
14.02.25 | Will nicht eingeordnet werden
Popstar der Widersprüche: Neues Album von Shirin David
12.02.25 | Coming-out
Shirin David: Meine Bisexualität ist "etwas ganz Natürliches"
09.12.23 | Video des Tages
"The Voice": Mit starkem Coming-out-Song zum Sieg
Neu auf queer.de
FBI nimmt zwei Verdächtige fest
USA: Anschlag auf queere Clubs verhindert
Gewinnspiel
Gruselkabinett
Bild des Tages
Vor 30 Jahren elektrisierte Michael Jackson die TV-Nation
USA
Regisseur Emmerich: "Hoffentlich wird Trump nicht König"
Jonathan Bailey
Historische Wahl: Der erste schwule "Sexiest Man Alive 2025"
Video des Tages
Musical über das queere Berlin der 1990er Jahre
Polizeieinsatz
Berlin: Schüsse auf Büro von Shirin David
"Er schlägt ein neues Kapitel auf"
Benjamin Bieneck hört beim "Sat.1-Früh­stücks­fern­sehen" auf