Berlin: Schüsse auf Büro von Shirin David

Nach Schüssen auf ihr Büro in Berlin zeigt sich Rapperin Shirin David kämpferisch."Ich lasse mir meine stimme nicht nehmen, ihr kennt mich. Ich werde niemals aufhören, laut und unbequem zu sein, für und mit frauen zu kämpfen, auch wenn es so vielen lieber wäre, ich würde still sein", schrieb Shirin David in ihrem Broadcast-Channel, der nur für Mitglieder sichtbar ist. Zuvor hat die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.



In dem Post deutet die Rapperin an, die für die Tat verantwortliche Person zu kennen: "Wenn du jemanden schon auf unser Büro schießen lässt, dann hab auch die entsprechende haltung dahinterzustehen und blamier dich nicht hinter posts die behaupten, dass das eine inszenierung wäre  das macht das ganze noch viel lächerlicher als es eh schon ist."

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Berliner Polizei ermittelt nach den Schüssen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Sachbeschädigung, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. Der Hintergrund der Tat sei unklar. Der Polizeieinsatz erfolgte demnach bereits am vergangenen Freitagmorgen.



Die Behörde sei gegen 7.15 Uhr alarmiert worden, so die Sprecherin. Zeugen hätten Einschusslöcher an einer Hauseingangstür bemerkt. Polizist*innen seien zu dem Büro in Schöneberg gefahren. "Unsere Kollegen haben dort Projektile festgestellt", sagte die Sprecherin weiter, ohne den Namen der Musikerin zu nennen. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.

David outete sich im Februar als bisexuell

Shirin David, die mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavicius heißt, gehört zu den erfolgreichsten deutschen Musikerinnen. Mit sieben Nummer-eins-Singles hält sie aktuell den Rekord als deutsche Künstlerin mit den meisten Chart-Toppern. Ihr aktuelles Album "Schlau aber blond" erschien im März und landete erwartungsgemäß auf Platz eins der Charts (queer.de berichtete). Kurz vor dem Erscheinen outete sich die Musikerin als bisexuell (queer.de berichtete). (cw/dpa)