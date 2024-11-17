Historische Wahl: Der erste schwule "Sexiest Man Alive 2025"

Heute, 07:15h 2 Min.

Es ist offiziell: Jonathan Bailey ist der begehrteste Mann des Jahres. Das US-Magazin "People" hat den 37-jährigen Schauspieler zum "Sexiest Man Alive 2025" gekürt. "Es ist eine riesige Ehre. Ich bin unglaublich geschmeichelt. Und es ist vollkommen absurd", reagierte der Brite auf die Auszeichnung. Besonders freue er sich darauf, dass nun endlich Freund*innen und Familie von dem Geheimnis erfahren dürfen.



Mit seiner Ernennung schreibt Bailey Geschichte: Er ist der erste offen schwule Mann, der diesen begehrten Titel erhält. Über sein Selbstvertrauen und seinen Weg zu sich selbst erzählte er dem Magazin ganz persönlich: "In verschiedenen Momenten meines Lebens dachte ich: 'Ich hab's kapiert'  woraufhin manchmal tiefe Angst und Selbstzweifel folgten." Als er sehr jung war, sei er sehr selbstbewusst gewesen, wer er ist. "Vielleicht habe ich das verloren, als ich älter wurde. Wir alle versuchen irgendwie, zum Ursprung zurückzukehren, oder?"

- w -



Von "Bridgerton" bis "Wicked"

Bailey hat sich seinen Titel redlich verdient. In der zweiten Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" verzauberte er als Viscount Anthony Bridgerton in einer leidenschaftlichen Liebesgeschichte mit Kate Sharma (Simone Ashley, 30). 2024 tanzte und sang er sich in der Kinoverfilmung des Broadway-Musicals "Wicked" als Fiyero in die Herzen der Zuschauer*innen. Seine Reise durch Oz geht weiter: Am 20. November kehrt er in der Fortsetzung "Wicked: Teil 2" auf die große Leinwand zurück.



Dazwischen bewies Bailey sein Können in der bewegenden politischen Thriller-Serie "Fellow Travelers" und hatte einen Gastauftritt in der herzerwärmenden Netflix-Serie "Heartstopper". Im Sommer war er an der Seite von Scarlett Johansson und Mahershala Ali in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" zu sehen.



Mit der Auszeichnung reiht sich Bailey in eine illustre Liste ein, zu der in den vergangenen Jahren unter anderem David Beckham, Idris Elba, Chris Evans und der Titelträger von 2024, John Krasinski, gehören. Die neue Ausgabe des "People"-Magazins erscheint am kommenden Freitag.

Einsatz für queere Jugendliche

Jonathan Bailey engagiert sich in herausragender Weise für die LGBTI-Community. Der Schauspieler ist Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation Just Like Us, die sich für queere Schüler*innen einsetzt. Er gründete Anfang 2024 sogar seine eigene Stiftung, den Shameless Fund, der queere Menschen vor Unterdrückung beschützen soll. (cw/spot)